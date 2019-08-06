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06.08.2019 19:36
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

У задержанных на несанкционированной акции в Москве нашли миллионные долги

Текст: Наталья Козлова
Фото: Александр Корольков/РГ Фото: Александр Корольков/РГ
Фото: Александр Корольков/РГ

Заместитель руководителя управления Федеральной службы судебных приставов по Москве Евгения Клименко заявила журналистам, что среди задержанных 27 июля есть граждане, которые являются должниками по исполнительным производствам на общую сумму порядка 26 млн рублей.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Основная сумма - кредитные обязательства - 16 млн рублей. Иные взыскания в пользу физических и юридических лиц - 6 млн рублей, еще почти 2 млн рублей - налоги, штрафы и алиментные обязательства - 800 тысяч рублей, ЖКХ - 600 тысяч рублей", - сообщила Клименко.

Служба судебных приставов, по словам Клименко, организовала по этим должникам так называемые, "рейдовые мероприятия". Утром и вечером судебные приставы выходили по месту регистрации задержанных и "проверяли их имущественное положение, для того, чтобы составить акт описи ареста имущества в счет погашения задолженности", а также вручить требования о немедленном погашении задолженности по судебным актам и актам иных органов.

Оказалось, что 20 процентов должников - это неработающие молодые мужчины до 25 лет.

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