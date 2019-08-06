Ранним утром в понедельник многие жители домов по улице Золоторожский Вал проснулись от громких криков и брани, которые раздавались с улицы.
Невольные зрители наблюдали из своих окон, как несколько групп мужчин сначала громко беседовали друг с другом, используя ненормативную лексику. Затем мужчины стали толкать друг друга, после чего возникла массовая потасовка.
Не став дожидаться финальной развязки, жильцы вызвали полицейские наряды, которые пресекли конфликт.
Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по Москве, сигнал о драке поступил на пульт дежурного 02 около 4 утра.
Прибывшие на место конфликта полицейские задержали участников инцидента, которые оказались выходцами из стран СНГ, и доставили их в участок для разбирательства. В полиции отметили, что несколько участников драки получили повреждения, поэтому на место инцидента были вызваны машины "скорой". Медики оказали пострадавшим необходимую помощь.
Сейчас полиция устанавливает причины и обстоятельства конфликта.