Массовая драка, в которой, по некоторым данным, участвовало несколько десятков человек, произошла в столице, в районе метро "Площадь Ильича". Конфликт, который перерос в потасовку, возник между гостями столицы, приехавшими из ближнего зарубежья.

Ранним утром в понедельник многие жители домов по улице Золоторожский Вал проснулись от громких криков и брани, которые раздавались с улицы.

Невольные зрители наблюдали из своих окон, как несколько групп мужчин сначала громко беседовали друг с другом, используя ненормативную лексику. Затем мужчины стали толкать друг друга, после чего возникла массовая потасовка.

Не став дожидаться финальной развязки, жильцы вызвали полицейские наряды, которые пресекли конфликт.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по Москве, сигнал о драке поступил на пульт дежурного 02 около 4 утра.

Прибывшие на место конфликта полицейские задержали участников инцидента, которые оказались выходцами из стран СНГ, и доставили их в участок для разбирательства. В полиции отметили, что несколько участников драки получили повреждения, поэтому на место инцидента были вызваны машины "скорой". Медики оказали пострадавшим необходимую помощь.

Сейчас полиция устанавливает причины и обстоятельства конфликта.