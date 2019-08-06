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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Стенка на стенку

Драка между гостями столицы произошла в центре Москвы
Текст: Александр Степанов
Российская газета - Федеральный выпуск № 172(7930)
Массовая драка, в которой, по некоторым данным, участвовало несколько десятков человек, произошла в столице, в районе метро "Площадь Ильича". Конфликт, который перерос в потасовку, возник между гостями столицы, приехавшими из ближнего зарубежья.

Ранним утром в понедельник многие жители домов по улице Золоторожский Вал проснулись от громких криков и брани, которые раздавались с улицы.

Невольные зрители наблюдали из своих окон, как несколько групп мужчин сначала громко беседовали друг с другом, используя ненормативную лексику. Затем мужчины стали толкать друг друга, после чего возникла массовая потасовка.

Фото: iStock
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Не став дожидаться финальной развязки, жильцы вызвали полицейские наряды, которые пресекли конфликт.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по Москве, сигнал о драке поступил на пульт дежурного 02 около 4 утра.

Прибывшие на место конфликта полицейские задержали участников инцидента, которые оказались выходцами из стран СНГ, и доставили их в участок для разбирательства. В полиции отметили, что несколько участников драки получили повреждения, поэтому на место инцидента были вызваны машины "скорой". Медики оказали пострадавшим необходимую помощь.

Сейчас полиция устанавливает причины и обстоятельства конфликта.

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