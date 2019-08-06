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06.08.2019 12:11
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Москве начались работы по благоустройству дороги к ТПУ "Ховрино"

Текст: Ирина Огилько

В столице по просьбам жителей будет благоустроена дорога от жилых домов района Западное Дегунино до ТПУ "Ховрино". Об этом рассказал журналистам заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Общая протяженность маршрута составит 1,2 км. "Дорога от жилых домов до станции метро "Ховрино" имеет разноуровневый рельеф, поэтому для удобства горожан здесь будет оборудовано 5 лестничных сходов общей площадью порядка 60 кв. метров", - отметил Петр Бирюков.

В настоящее время рабочие приступили к подготовительным работам по организации маршрута от улиц Базовская и Новая до улицы Маршала Федоренко. Здесь планируется оборудовать тротуары с покрытием из асфальтобетона площадью 2 тыс. кв. метров. Приведут в порядок проезжую часть, заменят асфальт, а дорогу подсветят сотней фонарей с энергосберегающими лампами. Вдоль дороги разобьют газоны, а осенью высадят более 260 деревьев и 2100 кустарников.

Все работы планируется завершить в 2020 году.

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