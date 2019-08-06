В Москве нашли самого грустного кота в мире

Москвичи нашли в Facebook самого грустного кота в мире. Волонтеры выложили пост, с помощью которого пытаются найти хозяина для кота с необычной внешностью и судьбой. Репутацию "самого грустного в мире кота" ему создала удивительная для животного мимика, более характерная для расстроенного человека.

Коту пришлось многое пережить для своих 5-7 лет, пишут волонтеры в социальных сетях. Например, он продолжительное время бродяжничал на улице. Кота удалось приучить к лотку и когтеточке, но вот характер у него довольно трудный: он сбежал от прежнего хозяина, потому что тот не застеклил балкон и не поставил сетки на окна.

Несмотря на это, зоозащитники не теряют надежду пристроить грустного кота в добрые руки. Сообщения о "самом грустном коте" вызвали живые отклики и сотни репостов в Twitter и Facebook. Поиск самого доброго хозяина продолжается.