В Москве после драки со стрельбой разыскивают Infiniti

Столичные полицейские ввели план "Перехват" для розыска автомобиля Infiniti. По предварительной версии, в этой машине скрылись участники конфликта драки, который завершился стрельбой.

Инцидент произошел на Болотниковской улице у дома номер 11. Источник ТАСС охарактеризовал происшествие как массовую драку, а в пресс-службе Главного управления МВД России по столице - как конфликт между гражданами.

"В результате стрельбы, предположительно из травматического оружия, пострадали два человека", - сообщил дежурный офицер агентству "Москва".

Он добавил, что несколько человек смогли скрыться на автомобиле Infiniti. Теперь их ищут полицейские. Причины конфликта установит следствие.