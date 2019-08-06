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06.08.2019 23:41
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Москве после драки со стрельбой разыскивают Infiniti

Столичные полицейские ввели план "Перехват" для розыска автомобиля Infiniti. По предварительной версии, в этой машине скрылись участники конфликта драки, который завершился стрельбой.

Инцидент произошел на Болотниковской улице у дома номер 11. Источник ТАСС охарактеризовал происшествие как массовую драку, а в пресс-службе Главного управления МВД России по столице - как конфликт между гражданами.

В центре Москвы произошла массовая драка

"В результате стрельбы, предположительно из травматического оружия, пострадали два человека", - сообщил дежурный офицер агентству "Москва".

Он добавил, что несколько человек смогли скрыться на автомобиле Infiniti. Теперь их ищут полицейские. Причины конфликта установит следствие.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Столица ЦФО Москва РГ-Видео
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