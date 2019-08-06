А не пойти ли нам... в монастырь? Чрезвычайно спорное предложение для человека, привыкшего к светским выходным. А между тем древние обители - не просто места паломничества, но еще и памятники с богатейшей историей и тайнами. Туристический портал "Узнай Москву" составил маршрут по святым местам столицы.

Дух Романовых

Туристическая прогулка (смотрите нашу инфографику) займет чуть больше двух часов. "За это время предстоит посетить 15 монастырских комплексов и храмов, где в последние годы проводилась реставрация", - рассказал глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов. Одна из главных достопримечательностей городских храмов - некрополи, где покоятся представители самых знатных родов Москвы.

Онлайн-гид советует начинать путешествие с Новоспасского монастыря около метро "Пролетарская". Его начали строить еще в XV веке, но особый шарм архитектурный ансамбль обрел уже при Романовых. Обитель пережила невероятное: и эпоху расцвета и богатства в XVII столетии, и последующий упадок, и нашествие Наполеона. Есть сведения, что французы попытались разграбить обитель, но иерей Петр Веньяминов отказался выдать сокровища обители. За что и был убит. Впоследствии, когда чужаков изгнали, на месте захоронения иерея установили надгробие с эпитафией "Здесь скромно погребен служитель алтаря, герой, вкусивший смерть - за веру, за царя". Где-то рядом с ним, по одной из версий, была похоронена княжна Тараканова - одна из самых противоречивых и загадочных фигур в русской истории дворцовых тайн.

К огромному сожалению, в 20-30-е годы некрополь постепенно разграбили: часть материала пустили на металлолом, каменные надгробия тоже продавались как стройматериал. Но в 90-е началось новое возрождение монастыря. И благодаря этому здесь снова жив дух Романовых - покровителей обители. Именно в Новоспасском монастыре захоронен Сергей Александрович Романов, который в свое время был Московским генерал-губернатором и членом Государственного совета. Он погиб при взрыве "адской машины", подброшенной эсером Иваном Каляевым. Многое из того, что связано с этой трагедией, можно найти в монастырском музее. Впечатляет, что сохранились вещи великого князя, которые были на нем во время покушения. Вот они: расколотый Георгиевский крест (награда за подвиги во время Русско-турецкой войны), сапоги, разорванный аксельбант... А еще под храмом есть погребения князей Лобановых-Ростовских, Черкасских, Сицких и Урусовых...

Вечный вяз

Выходим на Новоспасский проезд, далее - на улицу Большие Каменщики, переходим Садовое кольцо. И вот перед нами - Гончарная. Еще немного пошагаем - и вот уже перед нами церковь Никиты за Яузой. Это одна из самых загадочных обителей во всей Москве, а может, и в России. Ранняя история церкви до сих пор овеяна ореолом тайны. Есть даже легенда, будто бы именно на том месте, где она стоит, была основана Москва. Но все-таки это, скорее, миф... А реальность - закладная плита, которая сохранилась. На ней дата - 1595 год. Сейчас чудесный белокаменный ансамбль полностью восстановлен после массовых разрушений в советские годы. Интересно, что службы здесь проводятся по афонскому уставу. Нередко - ночью.

Дальше по Яузской улице и улице Солянка выходим к Старой площади и движемся на Новую площадь. Здесь нас ждет обитель, пожалуй, с самым необычным названием - церковь Иоанна Богослова под вязом. Почему под вязом? Именно под этим величественным деревом еще в конце XV века заложили церковь. И вяз стоял здесь до 1775 года. Как и несколько веков назад это ампирное здание - архитектурная доминанта района. Абсолютно все детали храма, утраченные после революции, были восстановлены во время исторической реставрации. Вот так: вяза, от которого церковь взяла название, уже давно нет, а облик все тот же, что был в начале прошлого столетия.

Донские красоты

Дальнейший маршрут прогулки по центру смотрите в нашей инфографике. Мы же посоветовали бы вам проехать подальше, если останется энергия. На наш взгляд, самостоятельная экскурсия по обителям была бы неполной без визита в Донской монастырь, что на юго-западе нашего города. Он хранит память о разных временах Москвы. Основанный в конце XVI века при Федоре Иоанновиче монастырь стал не просто одним из символов веры, но и крепостью. Неприступные стены защищали Москву от неприятелей с юга. Сегодня архитектурный ансамбль реставрируют, но уже сейчас сделано довольно много. Первое, что мы здесь увидим, - величественный пятиглавый собор в честь Донской иконы Богородицы. На него можно смотреть, казалось бы, вечно, как и на весь остальной архитектурный ансамбль монастыря.

Еще обратите внимание на некрополь. Мимо него в этом древнем роскошном ансамбле не пройдешь. Кладбище на территории обители считается самым аристократическим. Как так получилось? В XVIII веке после эпидемий чумы власти разрешали хоронить людей только за пределами города. А в Донском монастыре к тому моменту уже были многие фамильные усыпальницы знатных родов. Здесь даже сохранилось надгробие Дарьи Николаевны Салтыковой (печально известной душегубицы Салтычихи), которая представляла одну из знатнейших в Москве фамилий.

Около 2 гектаров занимает впечатляющий некрополь Донского монастыря. Здесь нашли покой князья Волконские, Голицыны, Долгоруковы, графы Толстые, Зубовы, дворяне Нарышкины... Здесь поистине можно учить историю. А заодно впечатлиться аристократической аурой древнего некрополя с его ангелами, ротондами, беседками, скульптурными фигурками плакальщиц.

В отличие от современных кладбищ монастырские некрополи словно дают понять: жизнь продолжается. Поэтому два часа на монастырскую прогулку стоит потратить даже тем, кто привык к исключительно светской жизни.

Инфографика "РГ" / Антон Переплетчиков / Сергей Бабкин

Кстати

Пушкин и революция

Обязательно посетите во время экскурсии знаменитую церковь Большое Вознесение на Большой Никитской, 36. Редкая обитель видела столько исторических событий! Например, в одном из ее приделов 18 февраля 1831 года венчались Александр Пушкин и Наталья Гончарова.

А в 1917 году храм стал свидетелем боев между революционерами и юнкерами. Ужасно, но факт: в обитель тогда принесли 180 гробов с телами молодых парней...

В 1925-м здесь провел свою последнюю службу патриарх Тихон. В 1928-м в церкви отпевали великую русскую актрису Марию Ермолову.

Поздние годы советской власти принесли храму упадок, здесь даже была химическая лаборатория. Только в 1990-м службы возобновились, а год назад провели масштабную реставрацию, которая позволила сохранить величественные живописные произведения.