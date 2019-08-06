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06.08.2019 18:01
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Заявления на участие в онлайн-выборах в Мосгордуму проверят дважды

Текст: Александр Мелешенко

Заявления москвичей, которые решат проголосовать на выборах депутатов Мосгордумы через интернет, проверят дважды. Сначала данные избирателей изучит система автоматической валидации, после чего те, кто получит отказ, пройдут ручную проверку комиссии Мосгоризбиркома. Это позволит избежать ситуации, когда заявления будут отклонены по формальным признакам, сообщает официальный портал столичной мэрии.

Фото: Валерий Шарифулин/ ТАСС
Систему электронного голосования протестируют третий раз

"Для проверки будут использованы ресурсы федеральных и региональных баз данных реестра избирателей, - сказано в сообщении. - Такой же принцип применяли при верификации аккаунтов участников онлайн-голосования по проекту программы реновации в 2017 году".

Электронные выборы в Мосгордуму, напомним, пройдут в трех избирательных округах столицы - № 1 (районы Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково), № 10 (Северный, Лианозово, Бибирево) и № 30 (Чертаново Центральное, Чертаново Южное).

Чтобы принять участие в электронном голосовании, необходимо подать заявку в личном кабинете на портале мэрии. Личный кабинет при этом должен быть заполнен, то есть помимо ФИО там необходимо указать дату рождения, данные паспорта и СНИЛС, номер мобильного телефона и адрес регистрации в Москве. Кроме того, для участия в онлайн-выборах учетная запись должна быть подтверждена - сделать это можно в любом центре "Мои документы", придя туда с паспортом и СНИЛС. Заявления принимают до 4 сентября.

Власть Работа власти Внутренняя политика Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Единый день голосования
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