Детский палаточный лагерь на берегу Байкала закрыли из-за нарушений

В Прибайкальском районе Бурятии судебные приставы приостановили на 90 суток работу палаточного лагеря, расположенного на берегу Байкала. Суд посчитал, что учреждение, организовавшее его работу, нарушает санитарно-эпидемиологические требования.

О многочисленных нарушениях стало известно в ходе внеплановой проверки надзорных органов. Дети жили в двух армейских палатках. Непрочные и промокаемые конструкции не имели плотно закрывающихся дверей и защитных сеток от насекомых. К тому же мальчики и девочки находились там вместе.

Туалетом лагеря из-за отсутствия надлежащей вывески постоянно пользовались посторонние люди. Выгребные ямы оказались переполнены.

Проблемы были и с водой. Решив, видимо, что вода из Байкала и так чистая, сотрудники лагеря использовали ее для приготовления еды. Необходимого запаса бутилированной воды для этих целей не было. Пищевые продукты тоже хранились с нарушениями.

"Рацион питания детей не соответствовал утвержденному примерному меню. Так, например, 22 июля администрация лагеря допустила замену блюд. Вместо "картошки с сосиской" была подана "картошка с тушенкой", - отмечается на сайте управления ФССП России по Республике Бурятия.

Лагерь закрыли из-за угрозы жизни и здоровью детей. Ребята уже отправились домой.