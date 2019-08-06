К 20 годам колонии приговорили учителя-педофила из Якутска

В Якутске суд вынес приговор бывшему учителю физкультуры одной из пригородных школ, обвиняемому в совершении 29 эпизодов преступлений против половой неприкосновенности ученицы. Мужчину признали виновным и приговорили к 20 годам заключения в исправительной колонии строго режима с лишением права заниматься педагогической деятельностью.

Как установили следователи, физрук насиловал девочку полгода - с декабря 2017 по май 2018 года. В спортивном зале школы, в своей машине и квартире.

"На момент первого преступного посягательства школьнице было 13 лет", - сообщается на сайте Следственного управления СК республики.

Страшная правда раскрылась, когда родители увидели в телефоне дочери переписку с учителем. Педофила заключили под стражу и сразу после возбуждения дела уволили из образовательного учреждения. Свою вину он отрицал, но следователям удалось ее доказать.

Мужчину осудили за 14 эпизодов насильственных действий сексуального характера, совершенных в отношении несовершеннолетней, не достигшей 14-летнего возраста (пункт "а" части 3 и пункт "б" части 4 статьи 132 УК РФ), 15 эпизодов изнасилований несовершеннолетней, не достигшей 14-летнего возраста (пункт "а" части 3 и пункт "б" части 4 ст. 131 УК РФ) и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетней (статья 156 УК РФ).

Кроме того, в адрес школы, управление образования Якутска, Министерство образования республики, органы внутренних дел и подразделение по делам несовершеннолетних внесли представления о принятии мер по устранению обстоятельства, способствовавшие совершению преступлений. Руководство образовательного учреждения привлечено к дисциплинарной ответственности.

В отношении пострадавшей провели комплекс реабилитационных мероприятий. Родители перевели ее учиться в другую школу.