На Камчатке водная военная полиция задержала "террористов"

Подразделение водной военной полиции и сотрудники военной комендатуры Вилючиского гарнизона провели учение по противодействию терроризму в акватории Авачинской бухты.

По легенде, рядом с пунктом базирования Подводных Сил Тихоокеанского флота заметили небольшую лодку с вооруженными людьми. Они попытались прорваться в охраняемую зону.

По тревоге экипажи скоростных плавсредств полиции блокировали предполагаемых террористов со стороны моря, а сотрудники военной комендатуры приехали на место на автомобиле.

- В ходе боестолкновения часть условных террористов была условно уничтожена, часть разоружена и задержана, а их катер взят на буксир, - рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

В тренировке принимали участие более 50 военнослужащих, скоростные плавсредства и машины военной полиции.