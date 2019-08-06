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06.08.2019 04:22
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

На Камчатке водная военная полиция задержала "террористов"

Текст: Юлия Гарднер

Подразделение водной военной полиции и сотрудники военной комендатуры Вилючиского гарнизона провели учение по противодействию терроризму в акватории Авачинской бухты.

Фото: Пресс-служба ВВО по ТОФ
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По легенде, рядом с пунктом базирования Подводных Сил Тихоокеанского флота заметили небольшую лодку с вооруженными людьми. Они попытались прорваться в охраняемую зону.

По тревоге экипажи скоростных плавсредств полиции блокировали предполагаемых террористов со стороны моря, а сотрудники военной комендатуры приехали на место на автомобиле.

- В ходе боестолкновения часть условных террористов была условно уничтожена, часть разоружена и задержана, а их катер взят на буксир, - рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

В тренировке принимали участие более 50 военнослужащих, скоростные плавсредства и машины военной полиции.

Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край
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