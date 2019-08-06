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06.08.2019 12:02
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Паводок в Магаданской области стал рекордным за 80 лет

Текст: Дина Непомнящая

Такого паводка, как нынешним летом, на Колымском и Усть-Среднеканском водохранилищах не было с 1939 года. Об этом заявила на заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и.о. заместителя руководителя Ленского бассейнового водного управления - начальник отдела водных ресурсов по Магаданской области Лариса Малькова.

"Утром приток воды составил 10990 кубических метров в секунду. Такой максимум бывает раз в сто лет. Ситуация очень сложная. Сейчас открыты три затвора, но приток все еще превышает сброс", - отметила Малькова.

Режим ЧС объявлен в двух городских округах на Колыме

В сутки вода поднимается на 90 сантиметров. При этом в регион пришел циклон. Самые интенсивные осадки ожидают в ночь на 7 августа. К 9 августа дожди должны прекратиться. Однако спрогнозировать подъем воды тяжело.

"Золотодобывающие предприятия перерыли русло реки и при увеличении осадков заполняются поймы, образованные в результате золотодобычи, они ведут себя непредсказуемо. Губернатор Магаданской области дал поручение выяснить, кто ответственный за данную ситуацию, и представить план восстановления русел рек", - сообщается на сайте правительства Колымы.

Глава Магаданской области также велел как можно быстрее восстановить дорожное сообщение, нарушенное на некоторых территориях, и подготовиться к возможным чрезвычайным происшествиям.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Магаданская область Паводки в России
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