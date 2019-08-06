Режим ЧС объявлен в двух городских округах на Колыме

Режим чрезвычайной ситуации объявили из-за сложной гидрологической обстановки в Тенькинском и Сусуманском городских округах Магаданской области, сообщили в региональном главке МЧС.

На Колыму пришел циклон под действие которого попали семь населенных пунктов, в том числе и город Магадан. В регионе действует штормовое предупреждение, а ГУ МЧС функционирует в режиме повышенной готовности.

Нарушено транспортное сообщение на нескольких дорогах. Так в Ягоднинском районе на 1562 километре федеральной трассы "Колыма" размыло временный объезд через ручей Нехай. При этом мост находится на капитальном ремонте. В Тенькинском городском округе на 316 километре дороги Палатка-Кулу-Нексикан затопило участок на ручье Ытычан.

Повысился уровень воды в реке Берелех в Сусуманском городском округе. Жилые дома и другие объекты не пострадали. Но для безопасности пришлось отключить водозабор в микрорайоне Берелех. Организован подвоз воды.

Подтопленных населенных пунктов и объектов экономики нет. Колымская и Усть-Среднеканская ГЭС, а также аэропорт, морской торговый порт, объекты энергетики и коммунального хозяйства работают в штатном режиме.