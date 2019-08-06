Сахалинские поисковики установили причину гибели бомбардировщика Ту-2

Фрагменты самолета и воронку на месте его падения удалось найти благодаря детским воспоминаниям жителя села Ясное Александра Гришко. В возрасте 10-12 лет он видел бомбардировщик "почти целым". Рядом с воронкой был обнаружен почти полностью разобранный двигатель с заводским номером 8292831.

Этот номер оказался знаком поисковикам. Ранее в архивах Министерства обороны они нашли сведения о погибших воздушных стрелках, похороненных на кладбище села Зональное. В ответе на запрос об обстоятельствах гибели экипажа упоминался именно этот номер двигателя.

Фрагменты катастрофы, произошедшей 8 апреля 1946 года в 454-м бомбардировочном авиационном полку 334-й бомбардировочной авиационной дивизии, сложились в относительно полную картину.

"Летчик, лейтенант Лобода выполнял упражнение в составе звена, будучи левым ведомым. При возвращении с задания после одного часа 20 минут полета, по заявлению свидетелей, возник пожар на левой винто-моторной группе. Самолет перешел в пикирование, врезался в землю в десяти километрах северо-западнее аэродрома Зональное, в четырех километрах западнее Кировска и разрушился", - говорится в архивном документе.

Все члены экипажа выбросились с парашютами, но летчик лейтенант Яков Лобода запутался в куполе, штурман лейтенант Хаким Шакиров не дернул за кольцо, а парашюты стрелка ефрейтора Алексея Глазкова и стрелка-радиста ефрейтора Николая Комиссарова не успели раскрыться из-за малой высоты.

Поисковики намереваются осмотреть могилу погибших летчиков в селе Зональное и при необходимости привести ее в порядок.

Жители Тымовского района помогли поисковикам установить места гибели еще двух бомбардировщиков Ту-2, которые находятся в километре друг от друга в районе реки Армуданка.

Фрагменты одного из самолетов практически полностью вывезены, но удалось найти дубли заводского номера, фрагменты шасси и воронку глубиной более четырех метров.

Обломки второго самолета были разбросаны на большой площади вдоль старой дороги на село Мало-Тымово. Дальше всех, в 160 метрах от воронки, находилось вросшее со временем в дерево кресло летчика. Здесь же нашлось много предметов из передней кабины экипажа - остатки приборов, рычаги управления и другое.

Часть фрагментов бомбардировщика, в том числе цилиндры с номерами двигателей крылатой машины, а также лопнувшие корпуса учебных авиационных бомб без взрывчатого вещества поисковики вытащили из заполненной водой воронки. Ни останков людей, ни фрагментов парашютной системы найти не удалось.