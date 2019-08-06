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06.08.2019 09:35
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Сахалинские поисковики установили причину гибели бомбардировщика Ту-2

Текст: Евгения Шерешевская
Обломки фронтового бомбардировщика Ту-2, разбившегося в 1946 году в Тымовском районе Сахалинской области, обнаружили во время работ в рамках проекта "Вечный полет" активисты Поискового движения России, сообщили в пресс-службе региональной организации движения.
Фото: Пресс-служба Поискового движения России в Сахалинской области Фото: Пресс-служба Поискового движения России в Сахалинской области
Фото: Пресс-служба Поискового движения России в Сахалинской области

Фрагменты самолета и воронку на месте его падения удалось найти благодаря детским воспоминаниям жителя села Ясное Александра Гришко. В возрасте 10-12 лет он видел бомбардировщик "почти целым". Рядом с воронкой был обнаружен почти полностью разобранный двигатель с заводским номером 8292831.

Фото: Instagram.com/sakhpoisk/
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Этот номер оказался знаком поисковикам. Ранее в архивах Министерства обороны они нашли сведения о погибших воздушных стрелках, похороненных на кладбище села Зональное. В ответе на запрос об обстоятельствах гибели экипажа упоминался именно этот номер двигателя.

Фрагменты катастрофы, произошедшей 8 апреля 1946 года в 454-м бомбардировочном авиационном полку 334-й бомбардировочной авиационной дивизии, сложились в относительно полную картину.

"Летчик, лейтенант Лобода выполнял упражнение в составе звена, будучи левым ведомым. При возвращении с задания после одного часа 20 минут полета, по заявлению свидетелей, возник пожар на левой винто-моторной группе. Самолет перешел в пикирование, врезался в землю в десяти километрах северо-западнее аэродрома Зональное, в четырех километрах западнее Кировска и разрушился", - говорится в архивном документе.

Все члены экипажа выбросились с парашютами, но летчик лейтенант Яков Лобода запутался в куполе, штурман лейтенант Хаким Шакиров не дернул за кольцо, а парашюты стрелка ефрейтора Алексея Глазкова и стрелка-радиста ефрейтора Николая Комиссарова не успели раскрыться из-за малой высоты.

Поисковики намереваются осмотреть могилу погибших летчиков в селе Зональное и при необходимости привести ее в порядок.

Жители Тымовского района помогли поисковикам установить места гибели еще двух бомбардировщиков Ту-2, которые находятся в километре друг от друга в районе реки Армуданка.

Фото: Пресс-служба Западного военного округа
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Фрагменты одного из самолетов практически полностью вывезены, но удалось найти дубли заводского номера, фрагменты шасси и воронку глубиной более четырех метров.

Обломки второго самолета были разбросаны на большой площади вдоль старой дороги на село Мало-Тымово. Дальше всех, в 160 метрах от воронки, находилось вросшее со временем в дерево кресло летчика. Здесь же нашлось много предметов из передней кабины экипажа - остатки приборов, рычаги управления и другое.

Часть фрагментов бомбардировщика, в том числе цилиндры с номерами двигателей крылатой машины, а также лопнувшие корпуса учебных авиационных бомб без взрывчатого вещества поисковики вытащили из заполненной водой воронки. Ни останков людей, ни фрагментов парашютной системы найти не удалось.

Общество История Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область
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