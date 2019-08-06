Третью группу косаток из "китовой тюрьмы" выпустили в Охотское море

Косаток, доставленных из бухты Средней в Приморском крае на мыс Петровского в Хабаровском крае, выпустили на волю, сообщает РИА Новости.

Это уже третья группа морских млекопитающих, освобожденная из "китовой тюрьмы". Сначала они "ехали" на машинах до Хабаровска, там их перегрузили на суда и отправили по Амуру до поселка Иннокентьевка. От него до мыса Перовского животные вновь транспортировались на автомобилях.

По словам ведущего эксперта проекта по освобождению косаток и белух Greenpeace России Оганеса Таргуляна, выпуск состоялся во вторник в 11:40 по местному времени. На животных закрепили спутниковые метки. Пока косатки плавают вместе, за ними наблюдают при помощи коптера.

"Какое-то время их будут сопровождать специалисты ВНИРО, оператор Greenpeace и эксперт Виктор Никифоров на катамаране", - сказал Таргулян.