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06.08.2019 06:45
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Третью группу косаток из "китовой тюрьмы" выпустили в Охотское море

Текст: Ольга Журман

Косаток, доставленных из бухты Средней в Приморском крае на мыс Петровского в Хабаровском крае, выпустили на волю, сообщает РИА Новости.

Фото: iStock
Ученые проследят за косаткой Александрой из "китовой тюрьмы"

Это уже третья группа морских млекопитающих, освобожденная из "китовой тюрьмы". Сначала они "ехали" на машинах до Хабаровска, там их перегрузили на суда и отправили по Амуру до поселка Иннокентьевка. От него до мыса Перовского животные вновь транспортировались на автомобилях.

По словам ведущего эксперта проекта по освобождению косаток и белух Greenpeace России Оганеса Таргуляна, выпуск состоялся во вторник в 11:40 по местному времени. На животных закрепили спутниковые метки. Пока косатки плавают вместе, за ними наблюдают при помощи коптера.

"Какое-то время их будут сопровождать специалисты ВНИРО, оператор Greenpeace и эксперт Виктор Никифоров на катамаране", - сказал Таргулян.

Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Ситуация с "китовой тюрьмой" в Приморье
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