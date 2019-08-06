Ущерб от паводка в Приамурье оценили в 3,5 млрд рублей

По предварительным оценкам, ущерб от паводка в Амурской области составил 3,5 миллиарда рублей. И это не окончательная цифра. Комиссии продолжают подсчитывать потери. Уже сейчас сумма вышла границы бюджетных возможностей региона, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу правительства области.

Глава региона Василий Орлов обратился за помощью к федеральным властям. Он просит оказать финансовую поддержку Приамурью и объявить здесь федеральный режим ЧС.

Как отмечается на сайте правительства региона, к 6 августа в области остаются подтопленными 39 населенных пунктов. Вода стоит в 30 частных жилых домах и на 1152 придворовых территориях. Повреждены 49 участков автомобильных дорог. Транспортное сообщение нарушено с 20 населенными пунктами, а без электроснабжения остаются два поселка в Мазановском районе.

Из подтопленных районов вывезли 2389 человек, среди них 822 - дети. В пунктах временного размещения находятся 133 взрослых и 74 ребенка. Остальные эвакуированные живут у родственников.

Пострадавшим начали выплачивать компенсации. По линии министерства социальной защиты области оказана адресная помощь в размере более 7,4 миллиона рублей.