В Хабаровске экс-полицейский получил срок из-за убийства пауэрлифтера

Хабаровский краевой суд вынес приговор бывшему сотруднику полиции, не предотвратившему драку, в которой погиб чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Андрей Драчев. Ему назначено два года и четыре месяца лишения свободы в колонии-поселении, сообщил "Интерфаксу" адвокат семьи Драчевых Евгений Шевцов.

В марте бывший сержант полиции решением нижестоящей инстанции был приговорен к 2,5 годам лишения свободы условно. Однако с приговором не согласился и подал апелляцию в Хабаровский краевой суд.

Напомним, 20 августа 2017 года в центре Хабаровска между Андреем Драчевым и бойцом смешанных единоборств Анаром Аллахверановым произошла драка. Последний нанес пауэрлифтеру несколько ударов, из-за которых тот скончался.

Как установило следствие, вместе с Аллахверановым в тот момент отдыхал его знакомый, сотрудник патрульно-постовой службы. Как и многие в той компании, он был пьян. Несмотря на то, что является должностным лицом, он не попытался остановить драку и не задержал своего товарища. Более того, когда на вызов приехали сотрудники Национальной гвардии, стал убеждать их не вмешиваться в конфликт.

После возбуждения уголовного дела о халатности мужчина был уволен из органов внутренних дел.

Ранее Анара Аллахверанова приговорили к 18 годам колонии строгого режима. Не остановившие драку росгвардейцы также получили сроки.