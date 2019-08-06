В Минздраве назвали регионы России с самым большим числом врачей

На сайте Министерства здравоохранения РФ опубликовали статистический сборник за 2018 год. Согласно его данным, больше всего врачей на 10 тысяч населения приходится в Чукотском автономном округе (65,5).

На втором месте Санкт-Петербург (58,2). На третьем Магаданская область (55,2). Четвертую строчку рейтинга заняла Республика Северная Осетия (54,2). А пятую поделили между собой Ханты-Мансийский автономный округ и Республика Саха (Якутия) (51,3).

Наименьшая обеспеченность врачами в Курганской области (24,2). За ней следуют Чеченская Республика (26,8), Псковская область (27,1), Владимирская область (27,7) и Еврейская автономная область (27,8).

В среднем по России обеспеченность врачами на 10 тысяч населения - 37,4. При этом всего, согласно статистике, в стране почти 549 тысяч врачей, из них больше 390 тысяч - женщины. В сельской местности работают более 54 тысяч медиков.