Вулкан Карымский на Камчатке выбросил пепел на 2,5 км

Пепловый выброс произошел днем 6 августа на камчатском вулкане Карымском. Высота столба достигла 2,5 километра. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Камчатскому краю со ссылкой на данные группы наблюдения за вулканической активностью "KVERT" и Камчатского филиала единой геофизической службы РАН.

Пепловый шлейф растянулся к северо-западу от исполина. Населенных пунктов на его пути нет. Пеплопадов в жилых районах не было.

Рядом с вулканом не находятся зарегистрированные туристические группы.

В этом районе не проходят международные трассы движения воздушных судов. Но Карымскому присвоили "оранжевый" код авиационной опасности.

Справка "РГ"



Вулкан Карымский - один из самых активных вулканов Камчатского полуострова. Его высота 1486 метров. Находится в Елизовском районе, в 125 километрах к северу от Петропавловска-Камчатского. За последние 100 лет на вулкане отмечено 20 извержений, которые длились годами. В 1962-1965 годах извержение было особенно сильным.