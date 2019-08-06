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06.08.2019 20:58
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Брак Никиты и Екатерины Белых будет расторгнут в сентябре

Текст: Яна Шамаева
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Брак бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых и его супруги Екатерины расторгнут в течении 30 дней после подачи заявления. После этого бывшие муж и жена по-прежнему смогут встречаться в колонии без каких-либо препятствий, сообщила Екатерина в интервью KP.Ru.

Она уточнила, что в сентябре собирается открывать правозащитную приемную, к которой будет подключено несколько коллегий адвокатов. Именно это, по ее мнению, может не очень хорошо сказаться на судьбе Никиты Белых, а развод снизит давление на обе стороны процесса.

Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости
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- Это возможный инструмент давления на меня. И когда человек обращается ко мне за помощью - и начинает штампованными тезисами давить и угрожать. Это такой личный выбор. Мы с Никитой не раз об этом говорили, - сказала Белых.

Она также добавила, что ни с кем, кроме своего супруга, вопрос развода не обсуждала.

Напомним, Екатерина Белых объявила о разводе с мужем сегодня, в день своего рождения. По ее словам, это решение они приняли вместе, оно связано с угрозами, поступающими в ее адрес.

Никита Белых и Екатерина Рейферт поженились два года назад в разгар судебного процесса в 2017году. В феврале 2018 экс-главу Кировской области приговорили к восьми годам тюрьмы и штрафу в 48 миллионов рублей.

Общество Семья и дети Происшествия Правосудие Тюрьмы Филиалы РГ Приволжье ПФО Кировская область Дело Никиты Белых
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