Пермский край вошел в десятку лидеров РИА "Рейтинг" по уровню наименьшей долговой нагрузки среди субъектов Российской Федерации. Как отметили в краевом минфине, по этому показателю Прикамье уже несколько лет занимает лидирующие позиции в стране. За первые шесть месяцев текущего года регион поднялся с 16-й строчки рейтинга на десятую, достигнув результата 7,1 процента.

Среди субъектов Приволжского федерального округа по объему долга относительно собственных доходов Пермский край, по данным на 1 июля, переместился со второго места на первое. Соотношение налоговых и неналоговых доходов составило 7,4 процента, тогда как в 2018 году оно равнялось 16,8 процента.

Таким образом, Прикамье с результатом 54,2 процента вошло в лидирующую по динамике группу российских регионов, где государственный долг сократился более чем на 30 процентов.

Министерство финансов Пермского края проводит регулярную работу по управлению государственным долгом региона. Привлекаются ресурсы с более низкими процентными ставками, эффективно распределяются полученные доходы. Благодаря сложившемуся профициту в первом полугодии 2019 года была погашена банковская задолженность в размере 10 миллиардов рублей. На сегодня задолженность перед кредитными организациями полностью отсутствует.