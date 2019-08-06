В Перми обсудили проблемы малого бизнеса

Чиновники, общественники, представители малого и среднего бизнеса провели круглый стол, где рассмотрели проект изменений в региональный закон "Об административных правонарушениях в Пермском крае". Это связано со сносом в краевом центре киосков и павильонов. Их владельцы лишаются заработка, а наемные работники оказываются на улице. Естественно, такое положение вызвало у предпринимателей протест, который вылился в судебные разбирательства.
Как оказалось, чтобы навести порядок на рынке нестационарных торговых объектов (НТО), необходимо конкретизировать нормативные акты, регулирующие отношения в данной сфере. Но самым главным для чиновников стал вопрос наложения административных взысканий.
- Чтобы эффективно разрешить ситуацию, нужна системная работа по взаимодействию с предпринимательским сообществом, - отметил Анатолий Маховиков, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском крае. - Специально для этого мы организовали публичное обсуждение инициативы введения дифференцированных штрафов за незаконное размещение НТО и вовлекли общественность в обсуждение законопроекта. Надеюсь, в таком формате удастся найти компромиссные сбалансированные решения, учитывающие интересы бизнеса и власти.
Чиновники изложили свое видение проблемы. По их мнению, не очень понятно, что является нарушением правил благоустройства. В нормативных актах положение прописано общими формулировками. Потому городская администрация и решила внести изменения в закон "Об административных правонарушениях в Пермском крае".
- Необходимо конкретизировать статьи и придать нормам верный юридический статус, поскольку все заинтересованы в скорейшем наведении порядка на рынке НТО, - считает Анатолий Дашкевич, заместитель главы администрации Перми. - Изменения позволят трактовать нормы закона однозначно.
Проект изменений предусматривает также внесение в закон дополнительной статьи "Нарушение правил размещения некапитальных нестационарных строений, сооружений". Те, кто не будет ее соблюдать, подвергнутся штрафу за нарушение правил благоустройства территории.
Михаил Борисов, региональный координатор проекта "Городская среда":
- Старые киоски и павильоны портят внешний вид города. От жителей поступает немало вопросов о тех "шанхайских" рынках, что возникают в Перми. Совсем недавно мы боролись с таким скоплением объектов в микрорайоне Нагорный, поэтому я поддерживаю действия властей по наведению порядка в краевом центре.