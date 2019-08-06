В Перми обсудили проблемы малого бизнеса

Чиновники, общественники, представители малого и среднего бизнеса провели круглый стол, где рассмотрели проект изменений в региональный закон "Об административных правонарушениях в Пермском крае". Это связано со сносом в краевом центре киосков и павильонов. Их владельцы лишаются заработка, а наемные работники оказываются на улице. Естественно, такое положение вызвало у предпринимателей протест, который вылился в судебные разбирательства.

Как оказалось, чтобы навести порядок на рынке нестационарных торговых объектов (НТО), необходимо конкретизировать нормативные акты, регулирующие отношения в данной сфере. Но самым главным для чиновников стал вопрос наложения административных взысканий.

- Чтобы эффективно разрешить ситуацию, нужна системная работа по взаимодействию с предпринимательским сообществом, - отметил Анатолий Маховиков, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском крае. - Специально для этого мы организовали публичное обсуждение инициативы введения дифференцированных штрафов за незаконное размещение НТО и вовлекли общественность в обсуждение законопроекта. Надеюсь, в таком формате удастся найти компромиссные сбалансированные решения, учитывающие интересы бизнеса и власти.

Чиновники изложили свое видение проблемы. По их мнению, не очень понятно, что является нарушением правил благоустройства. В нормативных актах положение прописано общими формулировками. Потому городская администрация и решила внести изменения в закон "Об административных правонарушениях в Пермском крае".

- Необходимо конкретизировать статьи и придать нормам верный юридический статус, поскольку все заинтересованы в скорейшем наведении порядка на рынке НТО, - считает Анатолий Дашкевич, заместитель главы администрации Перми. - Изменения позволят трактовать нормы закона однозначно.

Проект изменений предусматривает также внесение в закон дополнительной статьи "Нарушение правил размещения некапитальных нестационарных строений, сооружений". Те, кто не будет ее соблюдать, подвергнутся штрафу за нарушение правил благоустройства территории.

Мнение

Михаил Борисов, региональный координатор проекта "Городская среда":

- Старые киоски и павильоны портят внешний вид города. От жителей поступает немало вопросов о тех "шанхайских" рынках, что возникают в Перми. Совсем недавно мы боролись с таким скоплением объектов в микрорайоне Нагорный, поэтому я поддерживаю действия властей по наведению порядка в краевом центре.