В Уфе шквалистый ветер повредил ЛЭП и автомобили

В столице Башкирии ликвидируют последствия разгулявшейся 5 и 6 августа стихии. В общей сложности уже зафиксировали 17 случаев падения деревьев и веток.

Как сообщили в пресс-службе Управления гражданской защиты Уфы, в Демском районе вечером 5 августа и утром 6 августа из-за падения деревьев произошло два аварийных отключения электроэнергии в частном секторе. Накануне без света остались жители улиц Молодежная, Черешневая и Центральная. Аварию устранили ночью, а вот на улицах Новороссийская, Альшеевская и Магистральная пока работы по восстановлению электроснабжения продолжаются.

Также в Управлении гражданской защиты зафиксировали шесть случаев падения деревьев и веток на газопроводы. В Орджоникидзевском районе в итоге повреждена газопроводная линия, но утечек нигде не было.

В Кировском и Советском районах Уфа упавшие деревья повредили стоявшие под ними автомобили. Кроме того на выезде из Уфы на дорожной развязке в районе остановки "Школьная" по автодороге "Уфа-Оренбург" ветром сорвало рекламный баннер, который ночью пришлось убирать сотрудникам Поисково-спасательного отряда г.Уфы.

Между тем в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии сообщили, что вечером 5 августа шквалистый ветер сорвал часть кровли с крыши спортзала многофункционального культурного центра села Базылык Бижбулякского района. Площадь повреждения около 216 квадратных метров.