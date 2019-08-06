Новости

В Хабаровском крае ДТП унесло жизни двух человек 09:39
Семь человек пострадали при стрельбе в ночном клубе в Торонто 09:39
В Уфе шквалистый ветер повредил ЛЭП и автомобили 09:33
В Хабаровске экс-полицейский получил срок из-за убийства пауэрлифтера 09:13
В Минздраве назвали регионы России с самым большим числом врачей 09:08
В Салехарде пенсионерка погибла при пожаре в социальном доме 09:06
Уничтожение легковушки двумя грузовиками показали на видео 09:00
Касаткина обыграла Кербер в Торонто 08:56
Под Ачинском прекратилась детонация зарядов на военном складе 08:53
Семь человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Рязанской области 08:47
Где предпочитают отдыхать уральцы летом 08:44
Во Флориде за сутки три человека подверглись нападению акул 08:38
Захарова ответила на слова Помпео о возвращении Крыма Украине 08:24
До +19 градусов сегодня потеплеет в столице 08:23
Велогонщик погиб после аварии на "Туре Польши" 08:04
В Роскачестве рассказали, как выбрать красное вино 08:00
Тройная угроза: Ученые назвали смертельно опасным купание в водоемах 07:41
В Минобороны Японии назвали угрозой ракетные пуски КНДР 07:39
Шарапова проиграла в Торонто в первом же матче 07:36
Более 50 человек скончались от жары в Японии 07:26
Пекин пообещал ответить на размещение американских ракет в АТР 07:20
Число пострадавших от взрывов под Ачинском увеличилось до 12 06:55
Третью группу косаток из "китовой тюрьмы" выпустили в Охотское море 06:45
Пять человек погибли при пожаре в многоквартирном доме в Индии 06:36
Трамп постановил заморозить собственность властей Венесуэлы в США 06:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пять фактов об Илье Репине к 175-летию художника
Пять фактов об Илье Репине к 175-летию художника
Что будет с курсом рубля из-за торговой войны и новых санкций
Что будет с курсом рубля из-за торговой войны и новых санкций
6 августа в "РГ" обсудят страхование лесов
6 августа в "РГ" обсудят страхование лесов
06.08.2019 09:33
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Уфе шквалистый ветер повредил ЛЭП и автомобили

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)
Фото: https://vk.com/ufa_ss112 Фото: https://vk.com/ufa_ss112
Фото: https://vk.com/ufa_ss112

В столице Башкирии ликвидируют последствия разгулявшейся 5 и 6 августа стихии. В общей сложности уже зафиксировали 17 случаев падения деревьев и веток.

Фото: Пресс-служба правительства Архангельской области
В Архангельске штормовой ветер изменил программу Дня ВМФ

Как сообщили в пресс-службе Управления гражданской защиты Уфы, в Демском районе вечером 5 августа и утром 6 августа из-за падения деревьев произошло два аварийных отключения электроэнергии в частном секторе. Накануне без света остались жители улиц Молодежная, Черешневая и Центральная. Аварию устранили ночью, а вот на улицах Новороссийская, Альшеевская и Магистральная пока работы по восстановлению электроснабжения продолжаются.

Также в Управлении гражданской защиты зафиксировали шесть случаев падения деревьев и веток на газопроводы. В Орджоникидзевском районе в итоге повреждена газопроводная линия, но утечек нигде не было.

В Кировском и Советском районах Уфа упавшие деревья повредили стоявшие под ними автомобили. Кроме того на выезде из Уфы на дорожной развязке в районе остановки "Школьная" по автодороге "Уфа-Оренбург" ветром сорвало рекламный баннер, который ночью пришлось убирать сотрудникам Поисково-спасательного отряда г.Уфы.

Между тем в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии сообщили, что вечером 5 августа шквалистый ветер сорвал часть кровли с крыши спортзала многофункционального культурного центра села Базылык Бижбулякского района. Площадь повреждения около 216 квадратных метров.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Общество Ежедневник Погода Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан ПФО Башкортостан Уфа
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин призвал США к переговорам по стратегической стабильности
Минэкономразвития не поддержало идею продавать алкоголь с 21 года
Число пострадавших от взрывов под Ачинском увеличилось до 12
Захарова ответила на слова Помпео о возвращении Крыма Украине
Белый дом назвал Китай "валютным манипулятором"