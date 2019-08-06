В Ульяновской области за 12 часов выпала 1,5-месячная норма осадков

Пятого августа почти на всей территории Ульяновской области шел дождь. По сообщению пресс-службы регионального правительства, за 12 часов в регионе выпала полуторамесячная норма осадков.

Дождь сопровождался порывистым ветром. Непогода вызвала нештатные ситуации, связанные с отключением электроэнергии и водоснабжения, протечками крыш, подтоплением улиц и дворов, падением деревьев.

По словам министра энергетики, ЖКК и городской среды Ульяновской области Александра Черепана, из-за обрыва проводов и аварийного срабатывания электрозащитных устройств, за сутки в регионе зафиксировано 27 случаев отключения электричества.

От жителей региона поступают заявки о протечках кровель: 40 случаев в одном Ульяновске. Здесь же зафиксировано подтопление 26 дворов, 52 поваленных дерева. Похожая ситуация и во втором по численности городе региона - Димитровграде. Там на некоторых маршрутах пришлось прекратить движение общественного транспорта.

Как отметил замгубернатора Ульяновской области Сергей Люльков, несмотря на сложные погодные условия, режим чрезвычайной ситуации в регионе объявлять не пришлось.

Аграрии отмечают потерю значительной части урожая зерна, еще остающегося в полях. В ряде районов Ульяновской области зафиксировано полегание подсолнечника, что также может сказаться на его урожайности.

Дождь в регионе прекратился лишь днем 6 июля. Ущерб, нанесенный непогодой, еще предстоит оценить.