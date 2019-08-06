Куда бежать и что брать с собой при экстренной эвакуации

Текущее лето насыщено техногенными катастрофами: лесные пожары, наводнения. И вот очередная беда: в поселке Каменка Красноярского края в понедельник начали взрываться боеприпасы на военном арсенале...

Ачинская трагедия. Грибовидная форма взрыва рождает мрачные ассоциации, но это рвутся штабеля обычных снарядов: 122-мм и 152-мм. Фото: REUTERS

Когда разливаются реки, горит лес (воинские части, торговые центры, палаточные городки, самолеты), каждый в глубине души надеется, что лично его эти напасти обойдут стороной. Помните, как у "Сплин": "Дyмают люди в Ленингpаде и Риме, что смеpть - это то, что бывает с дpyгими...".

Но самый разумный вариант поведения: подготовиться к беде заранее. Насколько это возможно.

Что делать?

Есть классификация ЧП, это целая наука. Давайте упростим ее. Поговорим о ЧП двух видов: 1) когда у нас есть на принятие решения секунды или минуты; 2) все остальные.

Представьте: сейчас, когда вы читаете эти строки, зазвенела пожарная сигнализация. Помещение (если вы внутри здания) заполняется дымом...

Ваши действия?

Первое и главное: забудьте о "тревожных чемоданчиках", о которых сегодня так много говорят разного рода и уровня эксперты. Нет таких документов, которые невозможно восстановить. И нет таких материальных ценностей, которые пригодятся мертвому.

Ваша задача - максимально быстро покинуть горящее здание, по мере возможности помогая тем, кто нуждается в посторонней помощи. Самое страшное: запаниковать, утратить пространственную ориентировку, вдохнуть дым. Горящие полимеры и синтетика выделяют токсичные вещества, одного-двух вздохов достаточно, чтобы человек потерял сознание. Вспомните погибших в торговых центрах, в детском палаточном городке в Хабаровском крае.

И да, можете называть это паранойей, но пути отступления надо знать заранее. Где бы вы не находились.

Вариант два: у вас на сборы есть час или более. Вот на этот случай "тревожный чемоданчик" должен быть.

Из поселков, расположенных в радиусе 15 км от места ачинского ЧП, были эвакуированы или самостоятельно уехали тысячи людей. Фото: Снимок с видео / Телеканал ОСА / ТАСС

Чем запастись?

Лучше завести "тревожный рюкзак": достаточный вес переносимых вещей, но при этом у вас свободные руки. В нем:

- Копии документов в непромокаемой упаковке. Оригиналы все-таки предпочтительнее хранить при себе. Как и кредитные карты и наличные деньги.

- Дубликаты ключей.

- Зарядное устройство к мобильному телефону, в идеале - Power Bank (внешний аккумулятор). Некоторые эксперты советуют иметь портативный радиоприемник УКВ- или FM-диапазона.

- Фонарик с запасными батарейками.

- Свечи, зажигалка и спички.

- Компас или навигатор, бумажная карта местности, скотч, изолента, шнур.

- Предметы личной гигиены.

- Теплая одежда, плащ-дождевик, шарф и шапка, рукавицы, носки, пара комплектов нижнего белья.

- Синие пакеты для мусора. Они - альтернатива дождевика, и кроме того, ярко-синий цвет редко встречается в природе. Поэтому, если вы не ждете эвакуации посреди василькового поля, то будете хорошо заметны с воздуха и пилоту спасательного вертолета, и оператору беспилотника МЧС.

- Перочинный нож или мультитул.

- Аптечка.





Куда бежать?

В каких-то случаях допустимо и самостоятельное бегство. Но лучший выбор: организованная эвакуация. Власти и спасатели развернут сборные эвакопункты по территориально-производственному принципу. По громкоговорителям (по каналам местного радио и ТВ, через эсэмэс-рассылку) вам сообщат их местонахождение.

В квартире (частном доме) выключаете все приборы, перекрываете краны, закрываете окна и форточки. Двери - на ключ. Кроме "тревожного рюкзака", берете несколько бутылок питьевой воды, индивидуальные лекарства (те, что храните не в аптечке, а в холодильнике) и самые ценные вещи.

И без паники - в пункт эвакуации. Там проходите регистрацию и... Дальше доверьте свою судьбу тем, чья работа - спасать нас профессионально.