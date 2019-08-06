В Новосибирске выставили на аукцион пропавшее 16 лет назад панно

Сотрудники Музея города Новосибирска обнаружили на одном интернет-аукционе историческое панно-диптих "Рождение Оби и Сартакпай", которое 16 лет назад было утеряно во время пожара.

Интернет-ресурс сообщает, что панно было выставлено на аукцион за 300 тысяч рублей, лот размещался один день, и сейчас "торги по данному товару уже завершены". Там же указано, что панно находится в Новосибирске.

Как рассказал ТАСС сотрудник музея, краевед Константин Голодяев, художественное произведение размером 15 на 4 метра украшало зал ожидания Речного вокзала. Его создал советский художник Владимир Сокол в 1976 году. Панно выполнено из дерева и изображает слияние рек Бия и Катунь, образующих реку Обь, в сюжете использованы мотивы легенд сибирских народов. "Работа была размещена в холле "Речного вокзала", но в 2003 году, после крупного пожара в соседнем зале здания, панно считалось утерянным", - говорит ученый.

Константин Голодяев добавил, что "продавец на связь не выходит", поэтому пока не удается установить ни законность сделки, ни другие подробности.

Уникальная авторская работа, по оценке сотрудников музея, представляет художественную ценность.

Справка "РГ"

По данным Новосибирского краеведческого портала, Владимир Сокол родился в 1927 году в селе Пихтовка Колыванского района, умер в 1990-м в Новосибирске. Заслуженный художник РСФСР, монументалист. Жил в новосибирском Академгородке, руководил мастерской мозаичников и резчиков. В числе основных работ - панно "Охота", "Богатства Сибири", "Покорители Оби", "Природа Сибири", "Рождение Оби и Сартакпай", "Письменность, печать". Десять витражей "Города Сибири" украшают станцию "Речной вокзал" Новосибирского метрополитена.