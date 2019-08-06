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06.08.2019 10:22
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Иркутское наводнение: дети

"Российский детский фонд" - старейшая и крупнейшая общественная благотворительная организация страны, - объявил об учреждении благотворительной программы "Иркутское наводнение: дети".

Фонд принял решение: обеспечить до 1 сентября 5000 учащихся, пострадавших от наводнения, школьной формой. Для этого фонд выделил 15 миллионов рублей.

Председатель "Российского детского фонда", писатель и академик РАО Альберт Анатольевич Лиханов заявил:

- Мы не можем не разделять беспокойство власти, родителей, учителей: как начнется новый учебный год для детей, которых "зацепило" наводнение. Ведь у многих все пришло в негодность, в том числе школьная форма.

Поэтому мы заказали 5000 школьных костюмов. Их готовит швейная фабрика в Иркутске, с ней подписан договор, деньги уже пошли. Иркутское отделение нашего фонда завершает пошкольные и потерриториальные списки детей - и размеры костюмов, которые им требуются. Каждый школьник - с 1 по 11 класс получит доброе письмо от Детского фонда, костюм и мою книгу из романа в повестях "Русские мальчики" - о том, как жили в войну мы, когда были такими же, как они сейчас.

Одновременно Фонд открыл обширную программу "Иркутское наводнение: дети". Мы объявили новый счет в ПАО Сбербанк и приглашаем людей доброй воли присоединиться к нам.

Кстати, 15 миллионов рублей - это результат всероссийского сбора средств по несколько иной нашей программе "Подари шанс ребенку".

Три крупнейших банка страны - Сбербанк, ВТБ и Россельхозбанк - принимают благотворительные взносы для "Российского детского фонда". Каждый - не менее 5000 рублей. В ответ донор получает благотворительный сертификат-признательность, в которую вмонтирована коллекционная монета "Дари добро детям".

Так что и таким образом можно помогать детям, попавшим в беду.

Чтобы было вполне ясно, поясню:

Деньги на костюмы для детей Иркутска мы уже оплатили. А новый счет в Сбербанке открыт для развития целевой, адресной помощи детям Иркутской области.

Реквизиты для перечисления средств:

  • Получатель: ООБФ "РДФ"
  • ИНН 7701014068
  • Банк получателя: ПАО Сбербанк г. Москва
  • Расчетный счет: 40703810638000110216
  • Назначение платежа: благотворительное пожертвование "Иркутское наводнение: дети"
Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область Наводнение в Иркутской области и Красноярском крае
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