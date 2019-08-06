Уточнены правила выделения средств для пострадавших в Иркутской области

Правительство уточнило правила выделения бюджетных средств на социальные выплаты гражданам, утратившим жилье во время паводка в Иркутской области. Соответствующее постановление от 3 августа было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

В приоритетном порядке средства должны направляться на новое жилье семьям с двумя и более детьми из расчета по 18 квадратных метров на каждого члена семьи, но не менее общей площади потерянного жилья. Аналогичные нормы установлены для семей из трех и более человек.

Для одиноко проживающих граждан установлена норма в 33 квадратных метра, для семьи из двух человек - 42, и в обоих случаях они получат не меньше утраченной жилой площади.

Новые квартиры и дома граждане смогут приобретать не только в Иркутской области, но и по всей России.