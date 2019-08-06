В Красноярске на вербовщиков в "Свидетели Иеговы" завели дело

Двух псевдорелигиозных деятелей заподозрили в вербовке граждан в секту.

Как сообщает региональное управление СК РФ, против них возбуждено уголовное дело по ч. 1.1. ст. 282.2 УК РФ, которая предусматривает максимальную санкцию в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет.

Известно, что фигуранты расследования - 45-летняя женщина и 62-летний мужчина, члены местной ячейки иеговистов (деятельность "Свидетелей Иеговы" запрещена на территории РФ). Согласно материалам, собранным сотрудниками ФСБ, подозреваемые "осуществляли целенаправленную работу по привлечению новых граждан в экстремистскую деятельность, организовывали собрания и обучали адептов у себя на квартирах".

Сейчас, как уточняет СК, расследование продолжается - устанавливаются все обстоятельства преступления.