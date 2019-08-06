В Кузбассе льготную ипотеку начали давать прямо в роддоме

В Кемеровской области роженицам при выписке из перинатального центра стали вручать ипотечные сертификаты.

Жительницы Кузбасса, родившие второго и последующего ребенка, получают значительную скидку на приобретение квартиры в новостройке при помощи ипотечного займа. Ставка по льготному сертификату составляет шесть процентов годовых и действует в течение всего срока ипотеки. Льгота также распространяется и на рефинансирование ранее оформленного кредита.

- Это совместный проект Кемеровской областной клинической больницы и банков-партнеров, - сообщает ОТР.

Как отмечается, льготный сертификат получили уже больше 50 семей. При выписке из роддома родители также получают свидетельство о рождении ребенка и страховой полис.