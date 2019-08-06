В новосибирском Академгородке в мусорке нашли расчлененного кота

На территории новосибирского Академгородка жестоко расправились с котом по кличке Мотя, отрезав животному лапы и кожу на голове. Как подтвердили "РГ" в пресс-службе областного ГУ МВД, по данному факту проводится проверка.

Обезображенный труп кота местные жители обнаружили на помойке. Это случилось после того, как семья Храмовых разместила в соцсети объявление о пропаже домашнего любимца. Пятилетний кот откликался на клички Мотя и Мартин, на нем было два ошейника, в том числе с номером телефона владелицы. Однако вместо того чтобы вернуть животное домой, его убили. По предположениям Ульяны Храмовой, это сделала ее соседка. В пользу этой версии свидетельствуют и данные с камер видеонаблюдения.

По словам хозяйки, сейчас полиция работает с несовершеннолетней девушкой, которая, возможно, расправилась с животным. Как отмечает хозяйка погибшего кота, в квартире соседки правоохранители обнаружили признаки того, что Мотя был не первой ее жертвой.

В ближайшее время к оценке произошедшего подключатся криминалисты. По результатам полицейской проверки будет принято процессуальное решение.