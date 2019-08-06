7 августа жители Дагестана вспоминают те события. В 1999 году тысячи вооруженных боевиков под руководством Шамиля Басаева и Амира Хаттаба вторглись на территорию республики со стороны Чечни.

Бандиты мечтали создать на территории Чечни и Дагестана независимое исламское государство. Захват Дагестана предполагал выход к Каспийскому морю и границам России, что значительно облегчало террористам контакты с зарубежными соратниками. Кроме того, Россия оказывалась отрезанной от транспортного коридора, выходящего на страны Азии и Ближнего Востока.

Как рассказал "РГ" заместитель председателя Общероссийского общественного движения "Российский конгресс народов Кавказа" Деньга Халидов, он на встрече с Шамилем Басаевым весной 1999 года пытался убедить его, что война в Дагестане не принесет ничего хорошего. "Я сказал, что народы и общественное мнение Дагестана будут против вторжения боевиков, подавляющее большинство жителей не приемлют этого, - вспоминает Халидов. Но он тогда ответил: "Общественное мнение - это женщина, которая готова последовать за силой". И ошибся".

Непрошеные гости вначале вошли в высокогорные Ботлихский и Цумадинский районы. И первыми на защиту своих сел встали местные жители и прибывшие со всей республики добровольцы. Однажды старейшины сел пришли к командованию федеральных войск и спросили, почему не ведется артиллерийский огонь по захваченным селам? Офицеры ответили, что им жалко дома горцев, которые строились поколениями. Ответ аксакалов поразил многое повидавших военнослужащих: "Не жалейте, стреляйте".

В ходе ожесточенных боев бандитов удалось отбросить за территорию границы. Но боевиков это не остановило. Новая попытка проникнуть на территорию Дагестана была предпринята на равнине, в Новолакском районе.

Первыми на защиту своих сел от банд Басаева встали местные жители

В начале сентября федеральные войска, бойцы МВД при поддержке ополченцев остановили наступление в нескольких километрах от Хасавюрта. А 15 сентября 1999 года вся территория Дагестана была полностью освобождена от бандформирований. Всего в ходе боев в августе-сентябре 1999 года погибли 280 солдат и офицеров, около тысячи получили ранения. Были уничтожены более двух тысяч боевиков.

В район боевых действий в Ботлихском районе тогда прибыл занимавший должность премьер-министра Владимир Путин. Местные жители до сих пор вспоминают его встречу с солдатами, офицерами и ополченцами.

И вот теперь дагестанские ополченцы приобрели официальный статус ветеранов боевых действий. Историческая справедливость восстановлена.