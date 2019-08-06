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06.08.2019 14:40
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Высокогорная регата

Около двух миллиардов рублей вложили в туристический комплекс на озере Кезеной-Ам, который стал настоящей жемчужиной региона
Текст: Роман Кияшко (Чеченская Республика)
Российская газета - Экономика Северного Кавказа № 171(7929)
На озере Кезеной-Ам в Чечне завершилась самая высокогорная в России и Евразии регата. Спортивное событие, которое получило в этом году статус международного, собрало команды из семи стран. Сюда приехало немало звезд мирового парусного спорта. Впервые озеро, находящее- ся на высоте 1870 метров, принимало мероприятие такого уровня.
Нынешним летом сюда на международную регату съехалось немало звезд мирового парусного спорта. Фото: Роман Кияшко/РГ Нынешним летом сюда на международную регату съехалось немало звезд мирового парусного спорта. Фото: Роман Кияшко/РГ
Нынешним летом сюда на международную регату съехалось немало звезд мирового парусного спорта. Фото: Роман Кияшко/РГ

Семь лет назад корреспонденты "РГ" уже побывали на его берегах. Тогда здесь практически полностью отсутствовала инфраструктура. В окрестностях жили лишь несколько пастухов, которые летом поднимались сюда со своими стадами. В теплое время сюда приезжали жители республики, в основном половить рыбу, хотя самые смелые даже ныряли в холодные воды Кезеной-Ама.

Фото: Игорь Филонов
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В советские же годы здесь находилась база сборной СССР по академической гребле, но во время двух военных кампаний 1990-х годов все спортивные объекты были полностью разрушены. Ведь озеро находится на границе с Дагестаном. Отсюда всего несколько километров до Ботлиха и других населенных пунктов, куда в 1999 году вторглись боевики, с чего и началась вторая чеченская кампания. С восстановлением туристической жемчужины Кавказа потому и не спешили, что долгое время, даже после официального окончания войны, здесь все еще происходили столкновения с террористами.

Осваивать озеро начали в 2011-м. Тогда заложили первый камень в фундамент будущего спортивно-туристического комплекса. И вот спустя восемь лет озеро принимает не только отдыхающих из соседних регионов, но и иностранных спортсменов. Комплекс включает гостиницу, люкс- и вип-коттеджи, ресторан, баню, лодочную станцию, пирс и другие объекты. О непростом прошлом сейчас изредка вспоминают в разговорах.

- Нам удалось, я считаю, самое главное - вернуть сюда сборную России по гребному спорту, сейчас они тренируются у нас. Главное здание комплекса построено в форме пирамиды. Такой была база в советские годы, и мы решили его воссоздать, естественно, добавив комфорта, - рассказывает генеральный директор СТК "Кезеной Ам" Юни Успанов. - Здесь идеальные условия для тренировок - высокогорье, высота почти две тысячи метров. После занятий у нас на равнине нагрузки воспринимаются легче.

Приезжают гребцы уже не первый раз, были они и зимой. Тогда занятия проходили на специальных тренажерах. Кроме того, на холме возле комплекса находится большой ангар, оборудованный под спортивный зал. Здесь есть и привычные снаряды, и боксерский ринг с татами. Потому "Кезеной Ам" облюбовали для регулярных сборов еще и федерации боевых искусств. Но пользоваться инвентарем могут и обычные гости, причем совершенно бесплатно - на месте для них всегда дежурит тренер.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
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К Кезеной-Аму сейчас ведет асфальтированная дорога. Раньше нормальная трасса от Грозного вела только до села Харачой. А потом больше 30 "грунтовых" километров приходилось ехать по горному серпантину, местами - с очень крутыми поворотами. Сейчас всюду асфальтовое покрытие, хотя дорога осталась все такой же извилистой. На выезде из села стоит пост полиции. Здесь записывают данные всех, кто отправляется выше в горы. Такое вот наследие военных лет.

- Дорога появилась вскоре после открытия комплекса. Помогли власти республики, - продолжает Юни Успанов. - Коммуникации же протянули, когда еще велось строительство. Есть и газ, и оптоволокно. Электроэнергию мы получаем из Дагестана, но часто происходят аварии и отключения. У нас стоит автономная электростанция, однако у комплекса высокое энергопотребление. Один день ее работы обходится в 100 тысяч рублей.

В гостинице есть интернет, но вот со связью проблемы. Мобильный телефон ловит сеть только одного оператора.

По словам Успанова, обошелся туркомплекс примерно в два миллиарда рублей. Частично деньги на его строительство выделили из регионального бюджета, часть средств поступила от инвесторов.

Сейчас на Кезеной-Аме стараются развивать как можно больше видов досуга, чтобы каждый турист мог найти что-то для себя. Посетителям предлагают конные или пешие прогулки, аренду квадроциклов. В окрестностях есть как уникальные природные объекты, так и исторические (например, древние башенные комплексы). Так что посмотреть есть на что.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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Любители водных прогулок могут взять напрокат лодку или катамаран или же прокатиться на популярном сейчас сапборде - надувной доске для серфинга. Кроме того, этим летом здесь открылась станция вейк-парка.

Рост турпотока к озеру оживил окрестности. Сюда стали возвращаться люди. Местные жители занимаются в основном животноводством - на склонах пасутся стада овец и коров. У сельчан можно купить сыр и молоко. А в сезон со всей республики и соседних регионов съезжаются пчеловоды.

- Часть товара распродаем здесь, часть увозим на равнину, - рассказывает владелец ульев Алаудин, живущий на озере вместе с семьей. - А наши знакомые мед продают в туристическом комплексе на берегу озера.

На подъезде к Кезеной-Аму вслед за туристами появились заправка и магазин. О качестве местного топлива судить сложно, но, когда до ближайшей АЗС несколько десятков километров, выбирать не приходится.

Дальнейшее развитие этой территории также связывают с туризмом, причем не только летним, но и зимним. Полгода назад здесь появился второй в республике после "Ведучи" горнолыжный курорт. Проект реализовала компания "Национальные канатные дороги". Недалеко от берега озера построили две горнолыжные трассы - учебную и детскую, канатную дорогу ленточного типа, а также сделали зоны катания на "ватрушках" (тюбингах). В будущем два горнолыжных курорта планируют объединить. .

Справка "РГ"

Кезеной-Ам располагается на границе Веденского района Чечни и Ботлихского района Дагестана. Протяженность водоема - около 2,7 километра, его ширина - 735 метров. Максимальная глубина неизвестна. Температура воды на поверхности не поднимается выше 17-18 градусов. Из-за своей труднодоступности и по ряду других причин водоем плохо изучен. В озере водится уникальная эйзенамская форель, занесенная в Красную книгу. Этот вид нигде в мире больше не встречается. Вес отдельных особей доходит до восьми килограммов.

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