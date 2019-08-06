Производство меховых изделий - одна из главных отраслей в регионе Кавказских Минеральных Вод, который даже называют меховой столицей России. Здесь сосредоточено более 70 процентов российских предприятий, выпускающих шубы. Для решения многочисленных проблем легальные производители совместно с краевыми властями решили создать индустриальный парк, резиденты которого смогут получать соответствующие льготы от государства.

Предварительное название регпарка - "Пятигорье". Под него уже выделен участок площадью 32 гектара в Лермонтове, расположенном всего в десяти километрах от Пятигорска, где как раз и сосредоточено большинство меховых фабрик. Здесь смогут работать около 300 предприятий легкой промышленности. Также в "Пятигорье" планируют открыть комплексы для выращивания зверей, фабрики по выделке меха и площадки для проведения меховых выставок. В итоге годовой оборот может достичь 100 миллиардов рублей.

Производители сходятся во мнении, что работать в регпарке станет легче. Фабрики смогут оптимизировать затраты, получить льготы и преференции по налогам, уменьшить расходы на логистику. Для покупателей же важно то, что это позволит снизить стоимость меховых изделий. Однако нужно понимать, что розничную цену определяют оптовики - сами фабрики редко занимаются штучной торговлей. Продавец же ориентируется не столько на цену закупки, сколько на покупательную способность клиента.

По словам главы Ассоциации производителей меховых изделий Валерия Докуза, множество шуб изготавливается мелкими предприятиями в частном секторе Пятигорска. Ассоциация появилась в КМВ в начале лета как структура, представляющая всех легальных бизнесменов.

Пока в ассоциацию вошло около 30 фирм, хотя изготовлением меховых изделий в регионе занимаются до 300 крупных и мелких предприятий. Как отметил Докуз, до сих пор осталась проблема с продажей в регионе "серых" шуб. Пока только законопослушные производители чипируют продукцию и при этом чаще других становятся объектами проверок надзорных органов.

- Проблема с "левыми" меховыми изделиями не решена, хотя правоохранители работают в этом направлении. Дело в том, что наш производитель продает шубу за 100 тысяч рублей, учитывая накладные расходы и закладывая пяти-десятипроцентную прибыль, а китайцы аналогичный товар - за 65 тысяч. Хотя мех у наших изделий лучше и качество пошива выше. Нерастаможенный китайский товар ставит под угрозу существование местных производителей, - сетует Докуз.

Маркировать меховые изделия начали в 2016 году и, по словам экспертов, рынок стабилизировался. Сейчас практически все игроки выработали подходящую стратегию, которая позволяет им работать в новых условиях.

- Маркировка оказала и положительное, и отрицательное влияние. К 2016 году рынок был перегрет контрабандным товаром. Предложение значительно превышало спрос. К тому же снижалась покупательная способность, этот процесс и сейчас идет - продажи падают. По моей оценке, примерно вдвое, - рассказал корреспонденту "РГ" генеральный директор многофункционального делового центра "Мягкое золото КМВ" Алексей Семкин.

Проблема контрабанды не так проста, чтобы ее можно было решить только чипированием. Теневой рынок будет существовать, пока есть спрос на дешевый товар. В Роспотребнадзоре уже сообщили о проверках меховых изделий в 2018 году. Нарушения, связанные с маркировкой, и отсутствие контрольных идентификационных знаков выявили у 765 изделий (из 1205 обследованных). Ведомство подсчитало, что их общая стоимость - полтора миллиона рублей. Однако уточнить, какие именно изделия превалировали среди изъятых, не удалось.

Методы работы Роспотребнадзора критике со стороны производителей не подвергаются, но вот само законодательство они считают далеко не идеальным.

"Часто сотрудники контролирующих структур придираются и изымают товар из-за несовершенства законов. По таким фактам прошло множество судебных процессов. Две трети разбирательств касались небольших технических ошибок, допущенных при внедрении чипирования. Только 30 процентов проверок прошли с изъятием реального контрафакта", - считают в Ассоциации производителей изделий из меха.

Объединившись, бизнесмены планируют эффективнее решать накопившиеся проблемы.

- При нашей ассоциации работает горячая линия, где квалифицированный юрист проконсультирует производителей по законодательству и налогообложению, а покупателей - по вопросам чипирования, - добавил Валерий Докуз.

Тем временем

Глава ставропольской ассоциации производителей меховых изделий также подчеркивает кадровую проблему в отрасли: "Средние учебные заведения почему-то устранились от нее, и профессии, которые ранее были популярны, практически утрачены. Сейчас остались швеи, получившие специальность много лет назад, и самоучки. Мы откроем свой учебный центр. Уже приступили к его созданию, консультируемся, какие именно швейные профессии особенно востребованы, в каких направлениях производители хотели бы подтянуть своих работников. Затем сформируем учебный план, пригласим преподавателей из Москвы, Новосибирска, возможно, из-за границы. Начнем с обучения на базе одного из вузов, со временем планируется открыть полноценное профильное образовательное учреждение".