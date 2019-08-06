В Грозном начали отапливать теплицы геотермальными водами

В Чеченской Республике успешно реализуют проект использования энергии горячих источников - на окраине Грозного благодаря опытно-промышленной геотермальной станции нефтяного университета работают теплицы площадью более 50 гектаров.

Уникальный объект построили на средства гранта Минобразования РФ и республиканского бюджета. Выбор пал на Ханкальское месторождение в селе Пригородном - еще в 1980-е годы здесь функционировала геотермальная станция, которая также обогревала тепличное хозяйство. В 1990-е комплекс превратился в руины. Однако инициаторам его возрождения удалось воссоздать все с нуля.

- В советское время специалисты ошиблись с расположением скважин, из-за чего только 60 процентов использованной воды закачивали обратно в грунт. В современном проекте все учтено до мелочей, - рассказывает руководитель геотермальной станции Арби Шаипов. - Здесь две скважины: одна глубиной 904 метра пробурена под небольшим углом и является добывающей, вторая наклонно направленная и глубиной 975 метров - нагнетательная, при этом забои разведены друг от друга. Температура термальной воды в пласте достигает 104 градусов. Поступая из скважины в теплообменник, она передает свое тепло пресной воде (без контакта с ней) и, уже остыв-шая (под 60 градусов), загоняется обратно в пласты, причем на 450 метров выше по тече-нию подземных вод. А достигнув добывающей скважины, вновь успевает прогреться. Вот такая нескончаемая циркуляция.

По подсчетам ученых музея имени Вернадского, при таком способе эксплуатации месторождение остынет (или, как говорят геологи, "подойдет холодный фронт") примерно через 30 лет.

Прежде чем приступить к основным работам, специалисты Грозненского университета ознакомились с опытом соседей из Краснодарского края и Дагестана, а также побывали во Франции и Исландии. Однако в каждом регионе свои особенности, различны геологическое строение источников и химический состав подземных вод, поэтому при создании собственной станции без кулибинской смекалки не обошлось. Так, в одной из скважин установили погружной насос, увеличивающий добычу воды до 200 кубов в час.

- Но найти такой мощный агрегат для воды с температурой 96 градусов не удалось, в России на тот момент выпускали насосы для воды температурой до 76 градусов, - продолжает Арби Шаипов. - Обратились к турецким специалистам. Они сказали, что возьмутся сделать насос под трубу диаметром 350 миллиметров. Это нас не устроило, так как нам требовалась труба диаметром 180 миллиметров. Нашли выход из ситуации. Двигатель купили у американцев, собрали аппарат в Волгограде и доукомплектовали его на месте.

Рядом со станцией построили теплицу, где выращивали до 70 тонн огурцов. Однако из-за допущенных просчетов в земле расплодились паразиты. Сейчас здесь лечат почву. Тем временем природным теплом решили обеспечивать несколько соседних тепличных комплексов, где на 55 гектарах выращивают томаты и огурцы. Геотермальная станция управляется в автоматическом режиме дистанционно.

Увы, но обогрев этих теплиц пока идет не по циркуляционной схеме: использованную воду не закачивают обратно под землю, а сливают в канализацию, так как именно на этом этапе требуется внушительный расход электроэнергии. Потребители же не готовы к большим тратам. Выходом могло бы стать строительство мощностей для выработки электроэнергии с использованием этой же воды, но необходимые турбины, работающие на фреоне или бутане, выпускают в Японии и Израиле. Сейчас они попали в санкционный список. Поэтому, как признается руководитель проекта, процесс использования энергии недр сравним со снятием сливок с молока.

- В республике немало возможностей для развития "зеленых" технологий - на ее территории 14 разведанных геотермальных месторождений, не говоря уже о десятках отработанных нефтяных скважин, которые обводнены на 98-99 процентов и содержат также воду с высокой температурой. Пока же эксплуатирующая организация добывает ее, сепарирует от нефти и загоняет затем обратно, - говорит ученый. - Наша задача - выстроить систему многоступенчатой эксплуатации, когда одну и ту же воду пускают на различные нужды. Только тогда работа геотермальной станции станет экономически выгодной.