В Ингушетии завершится реконструкция федеральной автомагистрали

В Ингушетии осенью откроется пятикилометровый участок федеральной трассы "Кавказ", который сейчас находится на реконструкции.

Всего длина обновляемой автомагистрали составляет 26 километров. Работы, начавшиеся в сентябре прошлого года, выполнены наполовину, с опережением графика.

Как рассказал начальник управления федеральных автомобильных дорог "Кавказ" Руслан Лечхаджиев, ранее сдача объекта в эксплуатацию планировалась только через пять лет, но в итоге это произойдет намного раньше намеченного срока. В связи со значимостью трассы специалисты форсировали выполнение работ.

До конца года будет сдан первый четырехполосный участок протяженностью пять километров. На обочине дороги установят баннеры с изображением будущей магистрали./p>

По мнению врио главы региона Махмуд-Али Калиматова, новая трасса значительно разгрузит поток автотранспорта и снизит аварийность. Она будет иметь три разноуровневые транспортные развязки. Для этого построят новый мост через реку Сунжа.