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06.08.2019 17:40
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Архангельские ученые доказали, что Евразию и Америку связывала суша

Текст: Марина Ледяева (Архангельск)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Архангельские ученые в ходе экспедиции в арктические регионы Дальнего Востока нашли доказательства существования сухопутного "моста" между Евразией и Северной Америкой в древние времена.

Как сообщает пресс-служба Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики РАН, его сотрудники исследовали экосистемы тундровых озер в бассейнах рек Анадырь и Амгуэма на Чукотке. Особое внимание ученые уделяли рыбам, насекомым и двустворчатым моллюскам.

Фото: iStock
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В ходе исследований им удалось найти представителей видов пресноводных моллюсков, характерных для Северной Америки. Кроме того, в одном из озер Чукотки обнаружился "карликовый валек" - рыба из семейства сиговых, которая очень редко встречается на территории России.

Известно, что в древние времена северо-восточную Азию и Северную Америку связывала Берингия - сухопутный "мост", который становился коридором для переселения видов. Проанализировав сходство животного мира двух континентов, ученые смогут понять, каким образом происходил видовой обмен и когда Берингийский "мост" ушел под воду. Собранный в экспедиции генетический материал затем будут сравнивать с данными о животном мире Аляски и Канады, где архангельские ученые побывали в 2017 году.

Экспедиция сотрудников ФИЦКИА РАН на Чукотку, в Магаданскую область и на Камчатку проходит в рамках сотрудничества с Северным Арктическим федеральным университетом. До сих пор архангельские ученые исследовали в основном фауну Северо-Запада страны. Сейчас они решают более глобальную задачу оценки биоразнообразия во всей Арктической зоне РФ и на зарубежных северных территориях.

Общество Наука Общество Природа Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Дальний Восток СЗФО Архангельская область Архангельск ДФО Чукотский АО Анадырь Арктика: битва за ресурсы
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