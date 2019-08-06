Что даст аграриям Северо-Запада госпрограмма развития села

ВСЗФО готовятся к старту новой госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" на 2020-2025 годы. Финальные соглашения с регионами федеральный Минсельхоз заключит в феврале 2020-го. Сейчас областные и муниципальные власти разрабатывают планы мероприятий на местах.

Среди целей госпрограммы - сохранение доли сельского населения в общей численности жителей страны, создание комфортных условий проживания на селе, повышение качества дорожной инфраструктуры. Общий объем финансирования за шесть лет составит около 2,3 триллиона рублей. 1,06 триллиона выделит федеральный бюджет, 174 миллиарда - субъекты РФ, остальное - внебюджетные средства.

- Нам бы очень хотелось, чтобы органы местного самоуправления использовали федеральное финансирование для создания более комфортной жизни на селе, - подчеркнула министр агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области Ирина Бажанова. - Например, появится такое новое понятие, как "сельская ипотека" под три процента годовых.

В Поморье органам местного самоуправления рекомендовали определить приоритетные сельские агломерации и сформировать проекты их комплексного развития до 2025 года. Кроме того, до 1 октября 2019-го необходимо разработать муниципальные программы комплексного развития сельских территорий на ближайшие шесть лет. По состоянию на 22 июля регион уже направил в Минсельхоз России 13 проектов из пяти районов.

Новая госпрограмма стала продолжением ФЦП "Социальное развитие села" (2003-2013 годы) и федеральной программы "Устойчивое развитие сельских территорий".

Так, в Калининградской области программные мероприятия реализуются более десяти лет. В прошлом году 31 семья получила выплаты на покупку или строительство жилья на селе. Речь идет о специалистах агропромышленного комплекса и социальной сферы, работающих в сельской местности. Удалось также обновить дорогу, обеспечивающую подъезд к животноводческой ферме в Озерском городском округе.

На реализацию мероприятий "Устойчивого развития сельских территорий" в Янтарном крае консолидированный бюджет направил в 2018-м более 110 миллионов рублей. При этом регион значительно расширил перечень программных направлений. Как отметила калининградский министр сельского хозяйства Наталья Шевцова, работу по улучшению жилищных условий на селе и реконструкции автодорог впервые дополнило строительство фельдшерско-акушерского пункта. Весной прошлого года в поселке Константиновка Гурьевского городского округа открыли ФАП, который может обслуживать до 800 человек.

Архангельская область участвует в программах развития сельских территорий по линии федерального Минсельхоза с 2004 года. За это время на селе ввели 205,5 тысячи квадратных метров жилья, что помогло улучшить жилищные условия трем тысячам семей. Кроме того, в регионе открыли 11 ФАПов, построили четыре детских сада, пять школ и два мини-футбольных поля. Общий объем финансирования из всех источников за 16 лет составил 4,1 миллиарда рублей.

От старых документов новую госпрограмму отличает проектный подход, позволяющий учитывать потребности конкретных населенных пунктов. Есть и нововведения технического характера. К примеру, возводить сельские автомобильные дороги и инженерную инфраструктуру, благоустраивать площадки под компактную жилищную застройку можно будет без инвестиционного проекта в сфере АПК.

- В строительстве жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения, могут участвовать работодатели из любой сферы, - рассказала о другом новшестве Ирина Бажанова. - Ранее это направление касалось только организаций АПК и социальной сферы.

Еще одно новое направление связано с подготовкой кадров. Работник, с которым заключен ученический договор, должен проходить обучение в госвузах, подведомственных Минсельхозу РФ. В таком случае аграриям компенсируют 30 процентов затрат. Кроме того, можно будет возместить затраты на практику студентов.

Прямая речь

Дмитрий Патрушев, министр сельского хозяйства РФ:

- Минсельхоз России провел большую работу по подготовке госпрограммы, проанализировано состояние 133 тысяч сельских населенных пунктов, в которых проживает более 37 миллионов человек. Самое непосредственное участие в ее разработке принимали регионы, экспертное и деловое сообщество. Активная позиция общественности, бизнеса и власти будет необходима и при реализации госпрограммы, поскольку она носит инициативный характер, а предложения по приоритетным проектам для малых населенных пунктов формируются на местах.