Фестиваль "Башня" соберет в Калининграде 12 театров

20 августа в Калининграде стартует первый международный театральный фестиваль "Башня".

За семь дней калининградцам представят 12 театров - из Москвы, Санкт-Петербурга, Минска, Эльблонга (Польша), Тюмени, Екатеринбурга, Калининграда и Советска (Калининградская область). Это фантазийные и романтические спектакли малой формы. Жанры - самые разнообразные: dance-комедия, трагифарс, современная драма, сказочный триллер, фантасмагория, кукольный, пластический, музыкальный спектакль, сценическое размышление.

По словам художественного руководителя фестиваля Аллы Татариковой-Карпенко, спектакли отбирались по стилевой направленности: "Это магический реализм, поэтизация жизненного пространства. Если бы не материальные ограничения, мы могли бы увидеть еще больше интересных работ".

Фестиваль "Башня" пройдет на четырех сценах Калининграда - в областном Музее изобразительных искусств, Закхаймских воротах, в Театре кукол и Доме Актера СТД им. Тахира Матеулина.

В жюри фестиваля вошли известные режиссеры и актеры Леонид Алимов, Ральф Зибельт, Андрей Носков, сестры Ольга и Татьяна Арнтгольц, театроведы Кристина Матвиенко и Людмила Громыко.

Победители будут определяться в шести конкурсных номинациях: "Лучшая женская роль", "Лучшая мужская роль", "Лучшая работа художника-сценографа", "Лучшая работа художника по костюмам", "Лучшая работа режиссера", "Лучший спектакль".

Учреждены также три специальные премии. Премия "Полет" присуждается создателям спектаклей за полет фантазии, умение раздвинуть рамки привычного, разрушение шаблонов, бесстрашие в творчестве. Премия "Романтизм" - творческим работникам, сумевшим ярко и своеобразно раскрыть романтическую тему. Премией "Идея" награждаются создатели творческого продукта особого склада и высокого качества.

Награждение победителей состоится 26 августа.

Организаторы фестиваля - региональное Министерство по культуре и туризму, Калининградский драматический театр и областное отделение СТД России.

Прямая речь

Михаил Андреев, худрук Калининградского областного драматического театра, председатель оргкомитета фестиваля:

- Давая фестивалю фантазийных и романтических спектаклей название "Башня", мы ориентируемся на яркий театр, на режиссерские поиски в области магического реализма и поэтических фантазий, на самобытный стиль. "Башня" - это стремление ввысь, направление романтических надежд, полет фантазии.

К слову

В день открытия фестиваля, 20 августа, в Калининграде состоится I-й Региональный театральный форум "Новый взгляд".