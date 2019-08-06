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06.08.2019 15:37
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Фестиваль "Башня" соберет в Калининграде 12 театров

Текст: Светлана Мазурова (Калининград)
20 августа в Калининграде стартует первый международный театральный фестиваль "Башня".
Драмтеатр Калининграда готов принимать фестиваль. Фото: Пресс-служба Калининградского драматического театра Драмтеатр Калининграда готов принимать фестиваль. Фото: Пресс-служба Калининградского драматического театра
Драмтеатр Калининграда готов принимать фестиваль. Фото: Пресс-служба Калининградского драматического театра

За семь дней калининградцам представят 12 театров - из Москвы, Санкт-Петербурга, Минска, Эльблонга (Польша), Тюмени, Екатеринбурга, Калининграда и Советска (Калининградская область). Это фантазийные и романтические спектакли малой формы. Жанры - самые разнообразные: dance-комедия, трагифарс, современная драма, сказочный триллер, фантасмагория, кукольный, пластический, музыкальный спектакль, сценическое размышление.

Фото: Фото: Продюсерская компания Алексея Головина
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По словам художественного руководителя фестиваля Аллы Татариковой-Карпенко, спектакли отбирались по стилевой направленности: "Это магический реализм, поэтизация жизненного пространства. Если бы не материальные ограничения, мы могли бы увидеть еще больше интересных работ".

Фестиваль "Башня" пройдет на четырех сценах Калининграда - в областном Музее изобразительных искусств, Закхаймских воротах, в Театре кукол и Доме Актера СТД им. Тахира Матеулина.

В жюри фестиваля вошли известные режиссеры и актеры Леонид Алимов, Ральф Зибельт, Андрей Носков, сестры Ольга и Татьяна Арнтгольц, театроведы Кристина Матвиенко и Людмила Громыко.

Победители будут определяться в шести конкурсных номинациях: "Лучшая женская роль", "Лучшая мужская роль", "Лучшая работа художника-сценографа", "Лучшая работа художника по костюмам", "Лучшая работа режиссера", "Лучший спектакль".

Фото: Валерий Горат/ Театр комедии имени Н.П. Акимова
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Учреждены также три специальные премии. Премия "Полет" присуждается создателям спектаклей за полет фантазии, умение раздвинуть рамки привычного, разрушение шаблонов, бесстрашие в творчестве. Премия "Романтизм" - творческим работникам, сумевшим ярко и своеобразно раскрыть романтическую тему. Премией "Идея" награждаются создатели творческого продукта особого склада и высокого качества.

Награждение победителей состоится 26 августа.

Организаторы фестиваля - региональное Министерство по культуре и туризму, Калининградский драматический театр и областное отделение СТД России.

Прямая речь

Михаил Андреев, худрук Калининградского областного драматического театра, председатель оргкомитета фестиваля:

- Давая фестивалю фантазийных и романтических спектаклей название "Башня", мы ориентируемся на яркий театр, на режиссерские поиски в области магического реализма и поэтических фантазий, на самобытный стиль. "Башня" - это стремление ввысь, направление романтических надежд, полет фантазии.

К слову

В день открытия фестиваля, 20 августа, в Калининграде состоится I-й Региональный театральный форум "Новый взгляд".

Культура Театр Драматический театр Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область Калининград Год театра
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