На Вологодчине иностранца осудили за финансирование терроризма

В Вологодской области суд вынес приговор иностранцу за финансирование терроризма. Об этом сообщает пресс-служба управления ФСБ России по региону.

Как установил суд, 26-летний молодой мужчина являлся приверженцем радикальных течений ислама. Он перевел деньги на счет международной террористической организации "Джебхат ан-Нусра" (запрещена на территории РФ).

Организация действует на территории Сирийской Арабской Республики. Транш предназначался для покупки оружия и боеприпасов.

Преступление расследовали специалисты УФСБ России по Вологодской области. Как пояснили представители спецслужбы, иностранец жил и работал в Череповце. В этом же городе он осуществил денежный перевод.

Московский окружной военный суд на выездном заседании в Череповце приговорил подсудимого к восьми годам шести месяцам колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.