Предприниматели Поморья и вице-консул Индии в Санкт-Петербурге Раджив Ранджан на встрече в Архангельске нашли новые направления бизнес-сотрудничества. Индия сегодня считается основным внешнеэкономическим партнером Архангельской области. По данным ФТС России, в минувшем году поставки продукции из Поморья на индийский рынок выросли в двенадцать раз и в ценовом выражении достигли 232 миллионов долларов США.

Конечно, львиную долю этого экспорта составила продукция северодвинских предприятий ВПК. Но регион поставляет в Индию и такие товары, как трубопроводная арматура, электрические трансформаторы, компасы, целлюлоза. А перспективных направлений, судя по диалогу, который прошел на площадке региональной торгово-промышленной палаты, намного больше. Причем именно отличия помогают находить точки соприкосновения: на Русском Севере есть то, чего нет в Индии, и наоборот. Получается бизнес "на контрастах", отмечают архангельские предприниматели.

- Хотелось бы, чтобы наше сотрудничество развивалось не только в сфере судостроения и судоремонта, - рассуждает руководитель ТПП Архангельской области Василий Сидоровский. - Например, индийцам интересны алмазы, которые добывают в Поморье. Крупные кристаллы сдаются государству, а остальные алмазодобывающее предприятие может продавать. Причем в Индии лучше всех в мире делают шлифовку и огранку самых мелких алмазов. Кроме того, эта страна давно ищет выход на наш рынок древесины, уже готовится первый проект в этой сфере. Со своей стороны, мы хотели бы видеть на наших прилавках не только сувениры, но и более существенные индийские товары. Есть потребность и в обмене технологиями, надеемся на развитие двустороннего туризма. Конечно, это только начало пути. Мы понимаем, какое расстояние нас разделяет и сколько средств потребуется на логистику.

Время для бизнес-сотрудничества сейчас самое подходящее. В России реализуется нацпроект, призванный увеличить объем несырьевого экспорта. Индия идет по тому же пути. По словам вице-консула, индийская экономика поставила цель к 2025 году довести товарооборот только с Россией до 30 миллиардов долларов США. Страна также создает благоприятные условия для ведения бизнеса и инвестиций.

От выхода на зарубежные рынки бизнесменов порой останавливает незнание правил игры. Например, индийцев настолько заинтересовали теплообменные материалы для энергетических установок ТЭС, что их северодвинский производитель решил открыть филиал в этой стране. Но при разработке бизнес-планов предприятие столкнулось с тем, что индийский аналог нашего НДС отличается в разных штатах.

- Действительно, налогообложение зависит от того, где вы открываете производство. Но есть интернет-порталы для инвесторов, в том числе специально для российских, где можно получить всю информацию, - пояснил Раджив Ранджан.

В Индии поставлена цель к 2025 году довести товарооборот с РФ до 30 миллиардов долларов. Сейчас экспорт из Поморья в Индию составляет всего 232 миллиона долларов

А единственный в Поморье индийский предприниматель Сачин Сингх начал свой бизнес десять лет назад, и тоже в Северодвинске. Он взял в аренду пустующее здание бывшей пивной, сам его отремонтировал и открыл кафе с настоящей индийской кухней. С тех пор заведение пользуется большой популярностью у горожан. Все блюда владелец - повар по образованию - готовит сам. Признается, что начинать свое дело нелегко в любой стране мира. Но сейчас бизнес уже настолько отлажен, что Сачин открывает филиалы в Архангельске.

Что касается туризма, то он пока работает в одном направлении - южном. По словам представителя турбизнеса Елены Постниковой, северяне предпочитают пляжный и познавательный отдых в Индии. Набирает популярность медицинский и йога-туризм. Но развитию всех направлений мешает дороговизна индийской электронной визы.

Вице-консул согласился, что цена ее высока - порядка ста долларов, зато получить такую визу можно легко и быстро. По его словам, если бы в Архангельской области, как в Петербурге, тоже ввели электронные визы, Поморье уже завтра могло бы встречать индийских туристов.

Большой вклад в развитие деловых отношений вносят архангельские вузы, и перспектив в этой сфере тоже еще достаточно. Только в Северном государственном медуниверситете учатся 900 индийских студентов.

- Мы уже более двадцати лет готовим медицинские кадры для этой страны, - подчеркнула ректор СГМУ Любовь Горбатова. - Тесные связи, которые установились между студентами двух стран, в будущем помогут развитию туризма и бизнеса - в частности медицинского. И уже сейчас можно назвать перспективные направления сотрудничества. Например, мы бы хотели открыть кафедру аюрведы, чтобы развивать это направление в Архангельске. У нас есть фармацевтический факультет, но нет крупных предприятий в этой сфере, а в Индии она развита - здесь тоже есть потенциал для взаимодействия.

Представители Северного Арктического федерального университета предложили совместные образовательные программы, в том числе в сфере бизнеса. Интересное направление связано с экологией: многие страны отказываются от пластика, а в Архангельской области производят упаковку из бумаги и картона. Кроме того, в вузах Поморья разрабатывают новые материалы, которые растворяются в воде.

Раджив Ранджан поддержал почти все предложения. А преподавателей аюрведы, по его словам, в Архангельск пришлют хоть завтра, и правительство Индии даже будет платить им зарплату.