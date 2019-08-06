Петербуржец поиграл с дочерью, заклеив ей рот скотчем

Семейная видеосъемка, размещенная в Сети, стала предметом интереса для сотрудников правоохранительных органов Петербурга. Предположительно, речь может идти о жестокости в отношении несовершеннолетней.

Видео, выложенное в соцсети "ВКонтакте" жителем Санкт-Петербурга, всколыхнуло пользователей интернета. Как сообщает РИА Новости, неравнодушные граждане были шокированы изображением маленькой девочки, которая была запечатлена отцом лежащей на кровати со связанными конечностями, при этом рот ребенка был заклеен скотчем. Автор записи на фоне всего происходящего пояснил, что в таком виде дочь ему "больше нравится".

Позже владелец аккаунта разместил еще одну видеозапись, содержащую уже комментарии самой девочки, оправдывающей поведение отца и утверждающей, что происходящее было всего лишь игрой. При этом возмущенные предыдущим видео пользователи заслужили нелестной оценки от автора видео. В настоящее время личная страница любителя странных игр с собственным ребенком недоступна для просмотра.

Представители ГУМВД подтвердили, что скандальное видео находится в поле их внимания, но воздерживаются от подробностей.