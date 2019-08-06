В состязании подводных роботов и беспилотников, которые организованы Фондом перспективных исследований и в первый раз состоялись осенью 2018 года во Владивостоке, их подводный глайдер оказался вне конкуренции. Мы искренне порадовались успеху творческого коллектива, о котором рассказали в выпуске "Наука и технологии" задолго до соревнований ("Скользящий в глубине" - "РГ", 30.10.2016 г.). А нынешним летом, на Международном военно-морском салоне в Петербурге, случилась новая встреча со старыми знакомыми.

- В этом году на соревнования во Владивосток не заявлялись, - упредил мой вопрос Игорь Кожемякин, который по-прежнему возглавляет управление исследований и разработок в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете. - Зато на морском салоне, где со всей России собрались профессионалы, так или иначе связанные с океаном, свои разработки решили показать…

Специально для "РГ" Игорь Владиленович дал лаконичные пояснения по всем аппаратам, представленным в открытой экспозиции. А начал, конечно, с уже известного нам и хорошо узнаваемого глайдера. В этот раз срединная часть его корпуса была сделана прозрачной - так, чтобы специалисты могли в деталях рассмотреть всю хитроумную начинку. Подводный глайдер, напомним, это автономный необитаемый подводный аппарат, который приводится в движение гидродинамическими силами за счет изменения плавучести самого АНПА. Он то погружается, то всплывает, двигаясь по специфической "пилообразной" траектории в заданном диапазоне глубин. Для чего такие нужны и где могут использоваться?

- Поле деятельности весьма широкое, - говорит Игорь Кожемякин. - В экологии и океанографии может быть полезен для мониторинга водной среды и детального обследования донных объектов. А еще - для патрулирования акваторий и отдельных районов Мирового океана, для поиска затонувших объектов и мониторинга подводных коммуникаций. Может работать как ретранслятор сигналов в разных средах: вода - вода, воздух - вода, воздух - воздух…

Рядом с глайдером только "этажом" выше обнаружился еще один знакомец - двухвинтовой АНПА "Акара". Его относят к подводным беспилотникам класса микро с функцией группового управления. Подавать команды можно с берега, задействуя подводные и надводные каналы связи. По словам Кожемякина, особенно эффективна "Акара" при совместном использовании с волновым глайдером-ретранслятором.

- В этом случае ретрансляция потока данных между микро-АНПА и постом берегового управления осуществляется по смешанному гидроакустическому и/или радиоканалу с использованием бортовой аппаратуры волнового глайдера-ретранслятора. Тут движение обеспечивается за счет преобразования энергии волн в силу тяги. А вся такая транспортная робототехническая платформа состоит из двух модулей - надводного и подводного, соединенных кабель-тросом. Волновой глайдер-ретранслятор - незаменимый агент надводного сегмента морской информационно-измерительной сети, - резюмирует Игорь Кожемякин и предлагает вернуться к исходной точке, с которой началась познавательная для меня экскурсия.

Оранжевый сигарообразный аппарат с клешней-манипулятором в передней части поначалу не зацепил моего воображения. Манипуляторы я видел на глубоководных аппаратах "Мир", о которых приходилось писать. Есть они на ГОА "Русь" и "Консул", что построены уже в России и работают в интересах минобороны. Но оказывается - клешня клешне рознь.

Инфографика "РГ" / Антон Переплетчиков / Александр Емельяненков

- То, чем мы стали заниматься сравнительно недавно, в 2016 году, и что теперь решили показать, называется резидентной робототехникой, - продолжил для меня ликбез в деликатной форме Игорь Кожемякин. Резидентная - значит, длительно работающая под водой и подзаряжающаяся в подводной док-станции.

АНПА, которые снабжены собственным манипуляторным комплексом (в просторечии - "клешней"), считаются интервенционными. Такие роботы способны выполнять на глубине много полезного: подключать и переподключать электрические и гидравлические разъемы донного оборудования; проводить манипуляции с клапанами и задвижками подводных добывающих комплексов; работать с метрологическими инструментами неразрушающего контроля.

- В 2016-м компания "Океанос" совместно с нашим университетом и фирмой "Световые решения" разработала концепт-проект АНПА с манипуляторным комплексом. А к началу 2019-го создали Демонстратор технологий АНПА интервенционного класса с манипуляторным комплексом и системой беспроводной оптической связи, - акцентирует главную премьеру нынешнего лета Игорь Кожемякин.

По словам моего собеседника, разработок такого уровня во всем мире чуть больше десяти. И тем ценнее в этой эксклюзивной области долголетний и продуктивный альянс питерской "корабелки" и фирмы "Океанос" - государственного университета и частной инновационной компании. Тут не просто "импортозамещают вчерашний день", а целенаправленно развивают технологии завтрашнего дня, становясь драйверами для смежных отраслей - оптической и акустической связи, бесплатформенной инерциальной навигации, бесконтактной зарядки, топливных и сенсорных элементов.

И это все, повторимся, благодаря содружеству инновационного бизнеса и вузовской науки. В таком "союзе по любви" новые разработки появляются с завидной регулярностью. Одна из самых свежих - концепт-проект тримарана (представлен на инфографике). Это автономный безэкипажный надводно-подводный аппарат повышенной автономности с изменяемой геометрией корпуса. Может двигаться под водой, скользить по поверхности и подниматься над ней, принимая форму классического тримарана.

Всех тонкостей этой конструкции авторы не раскрывают, объясняя свою позицию тем, что аналогов такого аппарата в мире нет.

Прямая речь

Владислав Занин, советник НПП "Океанос":

- Мы занимаемся развитием подводных технологий уже более двадцати лет. Замечательно видеть, как операторы подводных добычных комплексов начинают предметно говорить о роботизации в своей области. И нам есть что предложить. В содружестве с Санкт-Петербургским государственным морским техническим университетом и фирмой "Световые решения" создан доступный уже сегодня демонстратор технологии. Это позволяет с оптимизмом смотреть вперед, понимая, что мы не отстаем от мирового технического тренда в области резидентной морской робототехники. Используя макеты подводных стыковочных инструментов, мы показали, что оба типа аппаратов - телеуправляемый НПА с манипуляторным комплексом и легкий интервенционный АНПА - могут долгое время "жить" под водой, передавать и получать информацию по оптическому светодиодному каналу со скоростью до 25 Мбит/сек и проводить манипуляции на подводном комплексе.