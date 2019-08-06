В изучение арктических недр вложат 292 миллиарда рублей до 2045 года

Финансирование геологоразведки в Арктике предполагается существенно увеличить. До 1 октября 2019 года планируется подготовить проект программы по геологическому изучению Арктики для воспроизводства минерально-сырьевой базы. Об этом заявил глава холдинга Сергей Горьков на заседании государственной комиссии по Арктике, которое состоялось 25 июля. Общее финансирование будущей программы должно составить 292,5 миллиарда рублей с 2020 по 2045 год.

Сегодня в арктической зоне успешно развита только добыча нефти, однако ее потенциал гораздо больше. Фото: Игорь Подгорный/РИА Новости

Эти планы стали ответом на резкую критику со стороны вице-премьера Юрия Трутнева, который назвал неудовлетворительной работу по разведке арктических месторождений. По его словам, "денег выделяется мало, и геологоразведка ведется в недостаточном объеме, месторождения не осваиваются".

О том, что с геологоразведкой в Арктике не все в порядке, шла речь еще год назад, на форуме "Геологоразведка-2018". Участники форума отметили, что вклад государства в геологоразведку снижается: в 2017 году уровень госрасходов на воспроизводство минерально-сырьевой базы был сокращен по сравнению с планом на 36 процентов.

В прошлом году он составлял всего 29 миллиардов рублей в год, тогда как, например, Норвегия вкладывала 119 миллиардов в пересчете на рубли. А в 2019 году на эти цели планируется потратить всего 12 миллиардов.

"Недостаточность освоения месторождений" ощутила на себе и Мурманская область. Примером может служить ситуация с Африкандским месторождением перовскито-титаномагнетитовых руд, месторождение которых сегодня не разработано. Редкометалльные материалы сегодня их приходится закупать за границей, тогда как Мурманская область способна полностью обеспечить ими не только Россию, но и другие страны, если бы их добыча началась в регионе. Месторождение способно дать 75 тысяч тонн диоксида титана, 8,5 тысячи тонн концентрата редкоземельных металлов, 1,3 тысячи тонн ниобия и 71 тонну тантала в год. Стоимость проекта - 17-18 миллиардов рублей. "Редкоземельный" ГОК обеспечит работой 2,5 тысячи человек, причем сырья ему хватит примерно на 200 лет. О его строительстве говорят с 2013 года, но проект до сих пор не сдвинулся с места.

Перовскито-титановомагнетитовые руды сегодня закупают за границей, хотя Заполярье могло бы обеспечить ими весь мир

- Сложность в том, что в 400 метрах от планируемого карьера находится собственность Министерства обороны РФ, - сообщил Андрей Тренин, генеральный директор компании "Аркминерал", выступающей в качестве оператора проекта. - В связи с этим ведомоство выступает против освоения этого месторождения.

Чтобы начать осваивать месторождение, объект необходимо перевести в другое место. Этот вопрос пока решить нам не удается.

Эксперт согласился с оценкой Юрия Трутнева и подчеркнул, что Арктика имеет огромный потенциал не только по запасам нефти и газа, но и по твердым полезным ископаемым. По его мнению, освоение этих ресурсов имеет гораздо больший социальный эффект, поскольку им могут заниматься не вахтовики, а местное население.

Есть и другие проблемы. Например, велик стартовый платеж за право пользования месторождениями, который сегодня под силу не всем разработчикам. Более того, платеж рассчитывается таким образом, что его величина постоянно меняется. Для Африкандского месторождения в 2015 году стартовый платеж составлял 263 миллиона рублей. И его формула очень сложна, сумма платежа зависит от конъюнктуры внешнего рынка. Она пересматривается Росгеолфондом примерно каждые полгода, и не в меньшую сторону. По словам Андрея Тренина, он даже не располагает точными данными, какова сумма этого платежа сегодня. Есть все основания полагать, что она выше, чем четыре года назад.

Кроме того, формула включает в себя так называемый коэффициент инфраструктуры и географической изученности. Чем более освоена территория, где расположено месторождение, тем выше этот коэффициент и тем больше сумма стартового платежа. Для Мурманской области коэффициент составляет 1,5, тогда как для других северных регионов во многих случаях его снижают до единицы.

Региональные власти предложили снизить этот коэффициент с полутора хотя бы до единицы. По мнению экспертов, для восточных районов региона, которые наименее освоены, этот коэффициент должен быть даже меньше единицы - например, 0,7 или 0,6. Там находится много неосвоенных, но прогнозируемых ресурсов, в том числе золото, платина, палладий. Сейчас это предложение рассматривается федеральным центром.

Но дело не только в коэффициентах. Один из главных факторов, мешающих осваивать арктические недра, это "северное удорожание", побороть которое призван законопроект о льготах и преференциях для бизнеса, готового работать в Арктике. Завершить работу над этим документом предполагается в августе. По расчетам авторов законопроекта, его принятие позволит привлечь в Российскую Арктику 6,7 триллиона рублей инвестиций и создать около 30 тысяч высокооплачиваемых рабочих мест.

Прямая речь

Владимир Маслобоев, заместитель председателя Кольского научного центра РАН:

- Помимо Африкандского месторождения, в регионе существует эвдиалитовое месторождение Аллуайв в Ловозерских тундрах. Оно содержит соединения циркония и остродефицитных оксидов редкоземельных элементов иттриевой группы, которые сейчас в России не производятся. Надеюсь, что их освоение сдвинется с мертвой точки, так как правительство страны разрабатывает стратегию по созданию отечественной редкометаллической и редкоземельной промышленности.

Кстати

В Арктике насчитывается 43 месторождения золота, 16 - цинка, 11 - олова, 8 - меди, 6 - никеля, 5 - вольфрама, 4 - металлов платиновой группы, 2 - молибдена, 4 - титана, 1 - циркония, 1 - свинца. Многие арктические месторождения - комплексные, они содержат значительное количество сопутствующих металлов.