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06.08.2019 17:58
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Калининграде изъяли десятки тысяч литров поддельного алкоголя

Текст: Светлана Песоцкая (Калининград)

Особо крупную партию фальсифицированного алкоголя изъяли полицейские полиция в ходе спецоперации на калининградских складах.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, в ходе обысков в складских и офисных помещениях, арендованных жителем Калининграда, изъято более 18 тысяч бутылок алкогольной продукции, а также свыше 10 тысяч литров этилового спирта.
Минфин предложил избавиться от запасов контрафактного алкоголя

Подробности масштабного оборота поддельного спиртного выяснили сотрудники регионального УМВД России в ходе оперативно-профилактического мероприятия "Алкоголь". По предварительной информации, бутлегер ввозил на территорию Калининградской области контрафактный алкоголь и этиловый спирт под видом чистящего средства для ковров.

Затем контрабанда реализовывалась как алкогольная продукция известных в регионе брендов. При этом использовались поддельные акцизные марки.

В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела. Он находится под подпиской о невыезде, предварительное расследование уголовных дел продолжается.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область Калининград Алкоголь и табак
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