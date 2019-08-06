В Калининграде изъяли десятки тысяч литров поддельного алкоголя

Особо крупную партию фальсифицированного алкоголя изъяли полицейские полиция в ходе спецоперации на калининградских складах.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, в ходе обысков в складских и офисных помещениях, арендованных жителем Калининграда, изъято более 18 тысяч бутылок алкогольной продукции, а также свыше 10 тысяч литров этилового спирта.

Подробности масштабного оборота поддельного спиртного выяснили сотрудники регионального УМВД России в ходе оперативно-профилактического мероприятия "Алкоголь". По предварительной информации, бутлегер ввозил на территорию Калининградской области контрафактный алкоголь и этиловый спирт под видом чистящего средства для ковров.

Затем контрабанда реализовывалась как алкогольная продукция известных в регионе брендов. При этом использовались поддельные акцизные марки.

В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела. Он находится под подпиской о невыезде, предварительное расследование уголовных дел продолжается.