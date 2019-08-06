В Ленобласти похитили директора детского сада

Полиция Всеволожского района проверяет информацию о том, что в поселке Янино мужчина похитил свою бывшую сожительницу. Как сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, сообщение об этом поступило от дочери похищенной.

- Девушка рассказала, что только что ее мать, директора детского сада, насильно посадили в автомобиль "Каддилак" и увезли в неизвестном направлении, - рассказали в главке. - По словам заявительницы, злоумышленник - бывший сожитель матери.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, ведется розыск.