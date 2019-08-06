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06.08.2019 17:18
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В заброшенном парке в Ленобласти обнаружили "Храм Солнца"

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Фото: Пресс-служба Института истории материальной культуры РАН Фото: Пресс-служба Института истории материальной культуры РАН
Фото: Пресс-служба Института истории материальной культуры РАН

В Ленинградской области при раскопках заброшенного парка в поселке Тайцы археологическая экспедиция нашла фрагменты павильона "Храм Солнца", который находился на территории усадьбы Демидовых и считался безвозвратно утраченным.

Как сообщает пресс-служба Института истории материальной культуры РАН, фундамент павильона-ротонды "Храм Солнца" был обнаружен в северной части парка.

Фото: iStock
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На эти раскопки в самом учреждении не возлагали больших надежд, изначально планировалось, что это будет разведывательная экспедиция, которая нужна была, чтобы проверить, сохранились ли следы каких-либо построек и аллей на территории. Также перед исследователями ставилась задача уточнить, где конкретно могли находиться исторические постройки.

В первые же недели экспедиция обнаружила ту самую ротонду. Она интересна тем, что от павильона отходили 12 аллей-лучей, отсюда и название - "Храм Солнца".

Но это, подчеркивают в ИИМК РАН, не единственная находка за сезон. В частности, в ходе раскопок были обнаружены фундаменты павильонов "Молочня" и "Березовый домик". О том, что они существовали в Тайцах, исследователи знали, сохранились рисунки позапрошлого века, но никаких иных свидетельств не было.

Дело в том, что у усадьбы Демидовых в Тайцах очень трагическая судьба. Она была построена в последней четверти XVIII века по заказу Александра Григорьевича Демидова, представителя крупнейшей династии промышленников, владельца медеплавильных заводов, рудников.

Александр Григорьевич захотел создать в Тайцах усадьбу, которая стала бы шедевром архитектуры. Порыв Демидова не случаен, дочь промышленника была больна туберкулезом и заботливый отец вознамерился создать для нее настоящий дворец вдали от городской суеты. Проект комплекса разработал Иван Старов, зодчий, создавший проекты Таврического дворца и Троицкого собора Александро-Невской лавры. Тогда же был разбит парк. Он был очень необычным: два входа охраняли каменные львы, по углам были проложены террасы-лоджии, внутри построены павильоны оригинальной конструкции и другие объекты. Например, сейчас одним из символов Тайцев называют чудом сохранившиеся готические ворота.

Фото: Пресс-служба государственного музея-заповедника "Гатчина"
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Правда, во второй половине XIX века усадьба сменила владельцев, а в 1870-м перешла в государственную собственность.

В Тайцах любили бывать Тургенев, Римский-Корсаков, здесь жил в начале прошлого века Пастернак.

В Великую Отечественную войну поселок Тайцы оказался в зоне оккупации. Тогда же были утрачены многие павильоны, а само головное здание усадьбы получило серьезные повреждения. В последние годы здание усадьбы законсервировано, парк фактически заброшен, тем не менее, сюда регулярно приезжают туристы, а художники устраивают пленеры, фиксируя в мольбертах ускользающую красоту здешних мест.

В ближайшие годы усадьба в Тайцах и уникальный парк могут получить новую жизнь. Здание планируется отреставрировать в том виде, в котором оно было построено порядка 250 лет назад, а в парке планируется провести благоустроить территорию, проложить аллеи, высадить цветы.

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