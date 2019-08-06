В Петербурге подозреваемый в нападении на кондуктора сдался полиции

В Петербурге задержан мужчина, который в конце июля нанес травмы женщине-кондуктору троллейбуса. Как сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, нападавший - 28-летний неработающий петербуржец.

- Злоумышленник самостоятельно обратился в полицию и дал явку с повинной, - рассказали в главке. - Мужчина задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. В настоящее время дознание по уголовному делу продолжается, осуществляется сбор доказательной базы.

Напомним, инцидент в троллейбусе произошел в ночь на 24 июля. Конфликт между пассажиром и кондуктором сначала развивался на словах, а потом мужчина ударил женщина по лицу. Позднее от пострадавшей в полицию поступило заявление и телефонограмма из медучреждения о полученных травмах, по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ. За хулиганство, совершенное в транспорте общего пользования, виновному может грозить до пяти лет лишения свободы. Однако учитывая явку с повинной, он может отделаться штрафом - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.