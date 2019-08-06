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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Земля с наценкой

В Петербурге вырос спрос на участки под торговую недвижимость
Текст: Ян Гриневич (Санкт-Петербург)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 171(7929)
За год спрос на участки под торговую недвижимость вырос на 20 процентов. Это связано с активным жилищным строительством, а также ростом интереса инвесторов к такому формату.

Согласно исследованию компании Rusland SP, преимущественно спросом пользуются небольшие площадки, где можно построить локальные торговые центры площадью три-десять тысяч квадратных метров. Востребованные участки сконцентрированы в густонаселенных жилых массивах.

По словам Андрея Бойкова, партнера Rusland SP, рост спроса на участки под торговую недвижимость связан с двумя факторами.

Фото: iStock
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- Во-первых, за последние несколько лет в Петербурге было инициировано строительство огромного количества жилья, в том числе проектов комплексного освоения территорий. Появляются огромные жилые массивы и большое количество местного населения, которое нуждается в торговой инфраструктуре. Во-вторых, стало появляться все больше профессиональных инвесторов, которые обратили внимание на этот сегмент, - поясняет эксперт.

Дело в том, что даже частные инвесторы, которые раньше покупали помещения в коммерческой встройке, осознали, что работа с землей будет чуть длиннее по срокам инвестиций и сложнее в части согласований и строительства, но при этом намного выгоднее, чем классическая покупка коммерческого помещения для сдачи в аренду/перепродажи. Инвесторы могут купить земельный участок, получить документы, построить объект, "посадить" арендаторов и продать с очень хорошей маржой.

Сегодня стоимость небольших участков под ретейл варьируется от 10 до 100 миллионов рублей в зависимости от объема и локации. Инвестиции в строительство небольшого торгового центра составят порядка 30 тысяч рублей за квадратный метр. Интересно, что согласно данным другой компании, JLL, доля вакантных площадей в петербургских торговых центрах достигла максимального значения за последние шесть лет. Этот показатель обусловлен увеличением количества закрытых магазинов в торговых центрах, которое во втором квартале оказалось на 34 процента больше объема открытий из расчета площади. Наиболее отрицательная динамика была зафиксирована в сегменте развлечений и отдыха, где объем закрытых площадей составил 10 300, а открытых - 2900 квадратных метров.

В городе строят жилые массивы, которые остро нуждаются в торговой инфраструктуре

Всего, согласно данным "Арендатор.ру", в первом полугодии 2019 года на рынке торговой недвижимости было открыто два торговых центра, один гипермаркет и сдан в эксплуатацию один мебельный центр. По данным на конец июня 2019 года, в торговых центрах вакантно около четырех процентов площадей. Этот показатель стабилен с конца 2018 года. По данным экспертов, на место закрывшихся магазинов приходит общепит. Новые кофейни, фастфуды и бары открывались как в торговых центрах, так и в помещениях формата streetretail на основных торговых магистралях города с большим пешеходным трафиком. Представители ресторанного бизнеса открыли за прошедшие три месяца максимальный объем площадей в торговых центрах - 6800 квадратных метров, следует из материалов исследования компании JLL. Аналитики ожидают, что до конца 2019 года уровень свободных площадей в торговых центрах сократится до отметки 3,2-3,3 процента, чему будет способствовать реконцепция торговых объектов.

Экономика Недвижимость Коммерческая недвижимость Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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