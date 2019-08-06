В Поморье разлив рек отрезал деревни от "большой земли"

В Лешуконском районе Архангельской области несколько деревень оказались отрезаны от "большой земли" из-за разлива рек, вызванного обильными дождями.

Как сообщает региональное министерство транспорта, 6 августа в эти населенные пункты организованы дополнительные авиарейсы из Архангельска. Самолет Л-410 2-ого Архангельского объединенного авиаотряда доставит людей в областной центр из сел Койнас и Лешуконское, а пассажиров из села Ценогора заберет Ан-2.

Транспортные проблемы вызвала штормовая погода, которая бушевала в Поморье в минувшие выходные. Из-за дождевого паводка в реке Мезень поднялся уровень воды, и дорожникам пришлось закрыть паромную переправу на пути из Архангельска в село Лешуконское.

В это время в деревнях района отдыхает много взрослых и детей из столицы Поморья и других уголков области, да и местным жителям необходимо транспортное сообщение с "большой землей". Порядка 60 человек не смогли вовремя выехать в Архангельск. Самолеты в Лешуконский район по расписанию летают только дважды в неделю, поэтому губернатор распорядился организовать два дополнительных рейса.