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06.08.2019 16:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Коми на рыбалке утонули два несовершеннолетних брата

Текст: Светлана Цыганкова (Сыктывкар)

В Республике Коми на реке Вычегде утонули два несовершеннолетних мальчика. Следственный комитет назначил проверку по региону, сообщает пресс-служба ведомства.

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Трагедия произошла во вторник утром. Три брата из села Усть-Нем Усть-Куломского района отправились на рыбалку.

Случайно в воду упал трехлетний малыш. 12-летний брат кинулся в реку, чтобы его спасти. Но не смог противостоять сильному течению. Также вода в Вычегде была слишком холодной. Оба брата утонули.

Следком проводит осмотр места происшествия, устанавливает причины и обстоятельства ЧП. Разыскивают тела утонувших несовершеннолетних жителей села Усть-Нем.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Республика Коми
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