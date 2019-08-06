В Коми на рыбалке утонули два несовершеннолетних брата

В Республике Коми на реке Вычегде утонули два несовершеннолетних мальчика. Следственный комитет назначил проверку по региону, сообщает пресс-служба ведомства.

Трагедия произошла во вторник утром. Три брата из села Усть-Нем Усть-Куломского района отправились на рыбалку.

Случайно в воду упал трехлетний малыш. 12-летний брат кинулся в реку, чтобы его спасти. Но не смог противостоять сильному течению. Также вода в Вычегде была слишком холодной. Оба брата утонули.

Следком проводит осмотр места происшествия, устанавливает причины и обстоятельства ЧП. Разыскивают тела утонувших несовершеннолетних жителей села Усть-Нем.